Furtwangen Wasser-Retter wollen noch besser werden

Die Schwimmausbildung für Kinder steht im Fokus bei der DLRG Furtwangen. Die will ihr Übungsmaterial ergänzen, auf der Wunschliste stehen auch Übungspuppen.

Furtwangen – Auf finanzielle Unterstützung durch den Vereinswettbewerb hofft die Ortsgruppe Furtwangen der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG). Durch die Anschaffung entsprechender Materialien soll sowohl die Schwimmausbildung für Kinder im Schwimmbad als auch die Ausbildung der eigenen Rettungsschwimmer deutlich verbessert werden.

Immer wieder werden die Rettungsschwimmer der DLRG Furtwangen gebraucht, von der Überwachung am Schwimmstrand über die Menschenrettung in und am Wasser bis zum Katastrophenschutz beispielsweise bei Hochwasser. Dieser Dienst für die Allgemeinheit kann allerdings nur dann gewährleistet werden, wenn die Helfer auch entsprechend gut ausgebildet sind. Eine ganze Reihe von Materialien sind hier notwendig, um die Ausbildung zu verbessern.

Weitere Informationen Alle Vereins- und Projektvorstellungen finden Sie im Themenpaket zum Vereinswettbewerb 2017

Die DLRG-Gruppe aus Furtwangen besteht aktuell aus 20 aktiven Rettungsschwimmern sowie 15 Jugendlichen in der entsprechenden Ausbildung. Die notwendige Ausstattung beginnt bei kleineren Stücken wie speziellen Trainingsflossen für das Schwimmen im Freibad oder im Hallenbad oder bei einem Rettungsbrett zum Üben des Transportes im Wasser. Teurer wird es schon bei einer Rettungspuppe, die wie ein bewusstloser Mensch aus dem Wasser geholt und so gerettet werden kann. Aber teuer wird es dann, wenn es um die direkte Lebensrettung bei Atem- und Herzstillstand geht. So soll ein Übungsdefibrillator für die Helfer angeschafft werden, damit sie im Notfall dieses lebensrettende Gerät schnell und effektiv einsetzen können. Und zur computergestützten Übung der Herz-Lungen-Wiederbelebung werden gleich zwei Übungspuppen für etwa 2000 Euro benötigt: eine für einen Erwachsenen, eine für ein Kind.

Über die Ausbildung der Rettungsschwimmer hinaus sieht es die DLRG auch als dringend notwendig an, den Kindern das Schwimmen beizubringen, um entsprechende Unfälle im Wasser von vornherein zu verhindern. Und auch für diese regelmäßigen Schwimmkurse werden zahlreiche Hilfsmittel benötigt.

Auch wenn man die DLRG nicht oft im Einsatz sieht, so sind die Mitglieder doch rund um die Uhr das ganze Jahr über in Alarmbereitschaft. Neben den Rettungswachen am Linacher Stausee oder am Kirnbergsee gehört die Gruppe Furtwangen nämlich auch zum sogenannten Bevölkerungsschutz, dem früheren Katastrophenschutz, für den Schwarzwald-Baar-Kreis und darüber hinaus. Im vergangenen Jahr gab es hier beispielsweise Einsätze bei Unfällen am Klosterweiher in St. Georgen oder in der Wutach. Und nicht zuletzt waren die Furtwanger Wasserretter auch 2013 beim großen Hochwasser in Magdeburg im Einsatz und zeigten dort, was sie dank guter Ausbildung leisten können.

DLRG Furtwangen

Die DLRG-Ortsgruppe Furtwangen wurde 1964 gegründet. Sie hat 138 Mitglieder, davon 20 aktive Rettungsschwimmer und 15 Nachwuchs-Retter. Die Ortsgruppe ist als einzige DLRG-Gruppe im Schwarzwald-Baar-Kreis im Rahmen des Bevölkerungsschutzes für die ganze Region zuständig. Zur Ausrüstung gehört neben einem Einsatzfahrzeug unter anderem auch ein Einsatzboot. Vorsitzender der DLRG Furtwangen ist Michael Straub.

Informationen im Internet: