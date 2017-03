Furtwangen Wandel tut dem Musikverein Katzensteig gut

Vereinsmitglieder freuen sich über den neuen Erfolg ihres Sommerfestes.

Das vergangene Jahr war für den Musikverein Katzensteig ein ruhiges Jahr, aber zugleich ein Jahr der Neuerungen, wie Vorsitzende Martina Spath in der Hauptversammlung berichten konnte. Wichtigste Änderung war dabei die Verlegung des traditionellen Sommerfests aus dem August in den Mai. Außerdem verzichtete man auf die für Jugendliche gedachte Veranstaltung am Freitagabend und führte stattdessen ein Handwerkervesper am Montag ein. Diese Veränderung hat sich bereits im ersten Jahr bewährt. Ein Glücksfall für den Verein war, dass die Guggemusik Furtwangen im Rahmen des Sommerfestes ihr Jubiläum feierte. In diesem Jahr wird das Sommerfest vom 20. bis zum 22. Mai gefeiert.

Ein Höhepunkt im Vereinsjahr war einmal mehr das Wunschkonzert, wofür Dirigentin Monika Mai sowohl neue Stücke auswählte als auch im Notenschrank stöberte. Insgesamt hatte der Musikverein 17 Auftritte. Auch hier macht es sich bemerkbar, dass sich mehr solcher musikalischer Austausche vereinbaren lassen, seit das Sommerfest nicht mehr in der Ferienzeit stattfindet.

Für die Damen im Verein wurden neue Röcke angeschafft. In der Versammlung selbst gab es dann eine weitere Spendenzusage: im Rahmen seiner Ehrung kündigte Franz Dorer an, die Damenhüte zu spendieren.

Schriftführerin Tanja Weiß schilderte die Auftritte im einzelnen, unter anderem auf der Katharinenhöhe oder beim Musikverein Nußbach ebenso wie die Auftritte bei der diesjährigen Fasnet als Teufel. Außerdem berichtete Weiß, dass aktuell 34 Musiker im Musikverein Katzensteig mitspielen, davon sind elf bereits Ehrenmitglieder. Darüber hinaus verfügt der Verein über zwölf Zöglinge. Zusammen mit den passiven Mitgliedern, unter ihnen weitere 25 Ehrenmitglieder, hat der Verein 204 Mitglieder.

Aktiv war man auch im Bereich der Jugend. Mehrere Jugendliche legten erfolgreich das Leistungsabzeichen des Blasmusikverbandes ab. Ein Höhepunkt war die Teilnahme am Hüttenwochenende des Blasmusikverbandes. Dirigentin Monika Mai zog ebenfalls eine positive Bilanz.

Bürgermeister-Stellvertreter Manfred Kühne zeigte sich in seinem Grußwort überrascht über die große Zahl von Musikern in dem kleinen Ortsteil. Sowohl der Vorstand als auch die Mitglieder seien sehr rührig. Denn das Musizieren im Verein sei eine besondere Gemeinschaftsleistung.

Ehrungen und Wahlen