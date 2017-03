Furtwangen Vortrag: Farbenfrohe Bilderreise nach Mali

Im Gucklochkino hält Dietrich Kühlke einen Vortrag über Mali. Veranstalter ist die Volkshochschule.

Am Mittwoch, 5. April, um 19.30 Uhr in der Grieshaberstraße 19 A zeigt Kühlke Impressionen und nimmt die Hörer mit auf eine farbenfrohe Reise nach Mali, einem Land zwischen Feucht- und Trockensavannen im Süden und den Wüstengebieten der Sahara im Norden. Nach einem Besuch in Bamako, der Hauptstadt Malis, geht es auf dem Niger, der Lebensader Westafrikas, in Richtung Timbuktu. Im Dogonland, das in Zentralmali zwischen Mopti und der Grenze zu Burkina Faso gelegen ist, befinden sich malerische Dörfer mit einer reichen kulturellen Tradition. Dort treffen die Reisenden auf fröhliche Kinder und auf Menschen, die von ihren traditionellen Handwerken erzählen. Eintritt: fünf Euro.