Furtwangen Vom Praktikum zur Landesbesten

Eine besondere Auszeichnung erhielt in diesen Tagen Miriam Dold. In Pforzheim wurde ihr bei der Landesbestenehrung vom Baden-Württembergischen Industrie- und Handelskammertag (BWIHK) die Auszeichnung als landesbeste Packmitteltechnologin verliehen.

Ihre Ausbildung absolvierte sie bei der Firma Udo Zier GmbH und schloss diese vorzeitig am 15. Januar mit einem herausragenden Ergebnis ab. Somit gehört sie zu den besten Azubis aus Baden-Württemberg.

Besonderen Spaß habe ihr an der Ausbildung die Vielfältigkeit des Berufsbildes gemacht. „Von der Entwicklung der Verpackungen über die Arbeitsvorbereitung und Produktion bis zur Verwaltung ist alles dabei“, erzählt sie. Dass sie zu diesem Berufsbild gekommen ist, sei eher Zufall gewesen, doch bereits nach einem kurzen Praktikum bei der Firma Zier habe sie sich entschlossen, Packmitteltechnologin zu werden. Dass es die richtige Entscheidung war, zeigt ihr Ergebnis.

Miriam Dold bestätigt: „Das Technische hat mir schon immer Spaß gemacht.“ In der Schule sei sie unter 60 Schülern eine von sechs weiblichen Auszubildenden gewesen. „Der Ausbildungsberuf Packmitteltechnologe ist leider recht unbekannt“, so Geschäftsführer Carsten Zier. „Es geht darum, Verpackungen zu entwickeln und diese dann an unseren Maschinen herzustellen. Grundkenntnisse der Mechanik, Elektrik, Pneumatik, CAD sowie Fertigungssteuerung werden vermittelt. Die Ausbildungsdauer beträgt drei Jahre und ist unterteilt in Blockunterricht in der Berufsschule sowie betrieblicher Ausbildung. Am Ende dieser Zeit hat man eine breite Basis für den weiteren Berufsweg.“

„Unser Ziel ist es, gute Fachkräfte daraus gewinnen zu können, die dann auch engagiert mit uns das Unternehmen voranbringen. Über Frau Dolds tolle Leistung sowie darüber, dass wir sie für weitere interessante Aufgaben bei uns im Unternehmen begeistern konnten, freuen wir uns sehr“, sagte die Kaufmännische Leiterin Claudia Zier.