Verein informiert über Tagespflege in Furtwangen

Versammlung des Vereins „Mit Herz & Hand“

Furtwangen – Am Mittwoch, 22. März, findet um 15 Uhr im Pfarrsaal die öffentliche Mitgliederversammlung des Vereins „Mit Herz & Hand“ statt. Der Verein ist durch Zusammenschluss der Krankenpflegevereine der Kirchengemeinden entstanden und versteht sich in erster Linie als Förderverein für die Sozialstation Oberes Bregtal. Ein Anliegen ist es dem Vorstand, die zu gründende Tagespflege der Sozialstation in neuen Räumen in der Baumannstraße mit auszustatten. Damit soll den Tagesgästen ermöglicht werden, sich ihren alten Hobbys zu widmen und sich sinnvoll zu beschäftigen.

Bei der Mitgliederversammlung wird der Vorsitzende der Sozialstation Oberes Bregtal, Lothar Dilger, zusammen mit der Geschäftsführerin Natalie Weiß die Mitglieder über das neue Projekt Tagespflege informieren. Die Tagesordnung sieht neben den Berichten auch Neuwahlen und eine Änderung der Satzung vor.