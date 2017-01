Furtwangen Verantwortung für die Stadt Furtwangen ruht auf mehreren Schultern

Bürgermeister Josef Herdner hat gleich drei Stellvertreter. Deren große Erfahrung kommt aber allen zugute, die Zusammenarbeit klappt reibungslos.

Furtwangen – Gleich drei Stellvertreter hat Bürgermeister Josef Herdner. Erster Stellvertreter ist Manfred Kühne (CDU), zweiter Wolfgang Kern (FWV) und dritter Stellvertreter ist Norbert Staudt (SPD). In einem Gespräch machte der Bürgermeister nun deutlich, wie wichtig die Arbeit der drei Stellvertreter ist. Immer wieder seien sie in seinem Auftrag unterwegs und nehmen Termine wahr.„Vor allem bin ich sehr dankbar und froh, dass ich hier drei kommunalpolitisch sehr erfahrene Stellvertreter habe, die mich immer und überall sehr effektiv vertreten können“, so Bürgermeister Josef Herdner.

Und es geht bei weitem nicht nur darum, den Bürgermeister während seiner Urlaubszeit zu vertreten, obwohl auch dies sehr wichtig sei. Wenn Herdner sich irgendwo im Urlaub entspannt, weiß er genau, dass im Zweifelsfall immer einer seiner Stellvertreter zur Stelle ist und entsprechende Entscheidungen fällen kann. Auch in dieser Zeit können plötzlich Entscheidung fällig sein: eine Rechnung muss dringend genehmigt und bezahlt werden, eine Personalentscheidung muss innerhalb weniger Stunden gefällt werden und Ähnliches mehr.

Dann weiß das Vorzimmer Bescheid und informiert den entsprechenden Stellvertreter. Hier macht Wolfgang Kern deutlich, dass man sich in einer solchen Situation auch die Unterlagen sehr genau anschaut und nicht nur blind unterschreibt. Hier machte sich bezahlt, dass alle drei Stellvertreter schon viele Jahre im Gemeinderat sind, sich also in allen aufkommenden Fragen gut auskennen. Und nicht zuletzt auch die Zusammenarbeit mit Bürgermeister Herdner sei sehr vertrauensvoll. Eine weitere wichtige Aufgabe, so Bürgermeister Josef Herdner, sei die Vertretung der Stadt Furtwangen bei offiziellen Anlässen innerhalb und außerhalb der Stadt. Hier wird es offenbar sehr positiv aufgenommen, wenn die Stadt im Regierungspräsidium, Landratsamt und anderen Institutionen offiziell in der Person des Bürgermeisters oder seines Stellvertreters vertreten ist.

Zum Beispiel war Wolfgang Kern bei der Verleihung des Architekturpreises an Gregor Kuner im Regierungspräsidium Freiburg oder bei der Verabschiedung von Bürgermeister Anton Knapp in Hüfingen anwesend, Manfred Kühne bei der Auszeichnung besonders erfolgreicher Absolventen von Berufsausbildungen. Und nicht zuletzt unterstützen die Stellvertreter Herdner bei seinem engen und wichtigen Kontakt zur Bevölkerung, zu den Vereinen und ähnlichen Institutionen.

Dieser Kontakt ist für Herdner sehr wichtig, für ihn selbst allein aber bei der Vielzahl der Vereine nicht zu leisten. Eine ganz besonders wichtige Hilfe sei ihm sein Stellvertreter Norbert Staudt, der gerade bei den Sportvereinen ein wichtiger Gesprächspartner ist. Doch auch die anderen Stellvertreter besuchen immer wieder Hauptversammlungen. Hier stellen sie die Situation der Stadt dar, machen aber auch den Vereinen deutlich, wie diese für bestimmte Aufgaben Hilfe von der Stadt bekommen können.

Und regelmäßig werden in solchen Veranstaltungen auch bestimmte Probleme angesprochen, die dann von den Stellvertretern gleich am nächsten Morgen an Bürgermeister Josef Herdner weitergegeben werden. Hier gehe es beispielsweise um neue Räumlichkeiten für einen Verein, um die Sanierung des Aufzugs im Altenheim St. Cyriak oder auch um die heimische Gastronomie. In diesem Fall sprachen die beiden Furtwanger Studentenverbindungen Manfred Kühne darauf an, dass es immer schwieriger werde, für die alten Herren der Verbindung Unterkünfte in der Stadt zu finden, und baten um Unterstützung. Das bedeute aber auch, so Manfred Kühne, dass man meist deutlich länger sitzen bleibt als die eigentliche Zeit der Versammlung, denn gerade dann ergeben sich viele interessante Gespräche. Und so sind die Bürgermeisterstellvertreter auch rund um die Uhr erreichbar: Sie werden gerufen bei Bränden oder bei Hochwasser. Und einmal musste einer der Stellvertreter eine Gemeinderatssitzung leiten, da Herdner selbst befangen war.