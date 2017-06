Linach Uralte Mühle mahlt noch immer Korn zu Mehl

Zahlreiche Besucher kommen am Deutschen Mühlentag zum „Hinterbur“ nach Linach. Die alte Anlage funktioniert immer noch hervorragend.

Ein großer Event wurde beim „Hinterbur“ in Linach aus Anlass des Deutschen Mühlentages gefeiert. Viele Besucher strömten in den kleinen Ort, um die beim Hof befindliche Mühle zu besichtigen, wobei angesichts des weiten Weges über die nasse Wiese viele bei der Feuerwehr hängen blieben.

Immer wieder sorgte leiser Nieselregen dafür, dass es ja nicht trocken blieb. Das eine oder andere fremde Auto-Kennzeichen deutete auf eine weite Anreise hin. Wer es bis zur Mühle schaffte, wurde belohnt, denn Roman und vor allem Stefan Braun gaben bereitwillig Auskunft über das uralte Bauwerk. Immer wieder wurden auch Führungen angeboten.

Am Mehlkasten befindet sich die Zahl 1720, doch ist sich der Seniorchef sicher, dass die Mühle schon vorher existiert haben muss. Schließlich seien Zinszahlungen an das Kloster St. Georgen seit 1600 in der Linacher Chronik dokumentiert. Roman Braun erinnert sich, dass sein Vater bei gesundheitlicher Stabilität bis in die 1980er Jahre Brotmehl aus Roggen gemahlen hat. Immerhin wurde damals auf etwa fünf Hektar Getreide angebaut und es dauerte mehr als 14 Tage, bis alles zu Mehl geworden war. Nachdem das Dach in Mitleidenschaft geriet, mussten Ende der 1990er Jahre umfangreiche Sanierungsarbeiten erfolgen.

Auch an diesem Tag sorgte die Mühle wieder für Mehl, genauer gesagt für Schrot, das bei den Brauns dann ans Vieh verfüttert wird. „Laufen kann die Mühle nur mit Korn, sonst würde das Mahlwerk Schaden nehmen“, so Stefan Braun.

Der Antrieb des Mahlwerkes erfolgt über ein großes eisernes Mühlrad mit mehr als 20 Schaufeln, das „oberschlächtig“ mit Wasser über einen Holzkanal versorgt wird. Da die letzten Wochen recht feucht waren, stellte das in diesem Jahr kein Problem dar.

Über einen Trichter wird das Mahlgut in das Werk eingefüllt, wo zwischen zwei radial gerippten Steinscheiben die Zerkleinerung erfolgt. Das Mehl fiel früher in einen Sack des Mehlkastens. Heute ist er durch ein Gaze-Sieb ersetzt. Im vorderen Teil des Kastens landet die Kleie.

Die Müllerei ist nicht ohne Müller denkbar. Kenntnisse in Steinarbeiten und Zimmermannskunst sowie mechanisches Geschick sind dafür gefordert. Die Mahlräder müssen bearbeitet und entsprechend eingestellt werden, je schmaler der Spalt zwischen ihnen, desto feiner das Mehl, das vormals allerdings zumeist mehrere Mahlgänge erlebte. Viele landwirtschaftliche Geräte zieren die Mühle, darunter Sägen, Heugabeln oder Schleifräder.

Hervorragend wurden die großen und kleinen Gäste durch die Freiwillige Feuerwehr aus Linach versorgt. Da es recht feucht war, spielte sich alles im Gemeindesaal ab – bis auf die „Küche“. Durch den neuen Küchenanbau bleibt der intensive Kochdunst draußen. Steaks und Kuchen kamen bestens an und erfreut waren die Besucher über wirklich zivile Preise. Auch Bürgermeister Josef Herdner hatte sich mit Ehefrau Petra eingefunden – er machte sogar noch den Abstecher zur Mühle.