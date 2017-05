Furtwangen Unwetter setzt Tiefgarage in Furtwangen unter Wasser

Die starken Regenfälle des Montagabends haben in Furtwangen die Feuerwehr auf den Plan gerufen.

Furtwangen (li) Das starke Gewitter, das am frühen Montagabend über Furtwangen zog, hat Überschwemmungen vor allem in der Baumannstraße verursacht. Wie Nico Heidinger, Pressesprecher der Freiwilligen Feuerwehr auf Anfrage berichtet, führte der heftige Regen dazu, dass der Abwasserkanal in der Baumannstraße überlastet war. In einer Tiefgarage stand das Wasser bis zu 40 Zentimeter hoch. „Wir haben zunächst mit Pumpen versucht, das Wasser heraus zu holen, schließlich musten wir die Kanalschächte öffnen, damit es abfließen konnte“, berichtet Heidinger. Auch in zwei Kellern in der Baumannstraße musste die Wehr die Pumpen einsetzen, dort war allerdings weniger Wasser eingedrungen. Gegen 20 Uhr konnten die Wehrleute den Einsatz beenden, 20 Männer waren beteiligt.