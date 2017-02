Furtwangen Turnteams beweisen ihre Stärke

Erfolg für OHG im Bezirksfinale. Mädchen erreichen Platz eins.

Nach der souveränen Leistung im Kreisfinale zeigten sich die Turnteams des Otto-Hahn-Gymnasiums mit Realschule auch stark im Bezirksfinale. Die jüngeren Mädchen Kim Dinger, Sonja Dorer, Ida Ploetz, Kyra Schwarz und Sabina Schätzle behielten die Nerven und turnten einen soliden Wettkampf. Sie erreichten den sechsten Platz.

Das Team der älteren Mädchen Laura Thoma, Luisa Reich, Sandra Möller, Manuela Möller und Dana Bausch verbesserte seine Leistung vom Kreisfinale am Stufenbarren um zwei Punkte und absolvierte auch an den restlichen Geräten vorbildliche Übungen. Die Leistungen wurden mit dem ersten Platz und dem Einzug ins Finale des Regierungspräsidiums am 13. Februar belohnt. Hervorzuheben sind Laura Thoma, Manuela Möller und Sandra Möller, die in der Einzelwertung den dritten, vierten und den fünften Platz erreichten.