Furtwangen Turnerball Furtwangen: Akrobatisches Programm reißt das Publikum mit

Kraft und Eleganz gibt es auf der Turnerball-Bühne zu sehen. Mehr als 100 Akteure zeigen vor begeistertem Publikum ihr Können.

Seit vielen Jahren ein Garant für beste Unterhaltung an der Fasnet: der große Ball des Furtwanger Turnvereins von 1872.

Auch am Samstagabend war die Festhalle voll besetzt, der Turnverein bot seinen Gästen hier beste Unterhaltung mit mehr als 100 Akteuren auf der Bühne. Dominiert wurde das Programm in diesem Jahr ganz wesentlich von humorvollen Turn-Vorführungen und zahlreichen professionellen Tanzdarbietungen. Vorsitzender Otto Weißer freute sich natürlich beim Einzug der Zunft über die gute Resonanz bei dieser Traditionsveranstaltung. Und der stellvertretende Zunftmeister Dirk Friese dankte ihm für das jahrelange Engagement des Turnvereins. Und so war auch in diesem Jahr der Turnerball wieder ein ganz besonderes Highlight in der Furtwanger Fasnacht.

Einen neuen Weg ging der Turnverein bei der Ansage: die beiden jungen Papageien Martin und Niklas führten humorvoll durch das Programm. Allein schon ihr Auftritt im bunten Federkleid sorgte immer wieder für Heiterkeit.

Es war nicht zu übersehen, dass dieser Ball eine Veranstaltung des Turnvereins war. Gleich der erste Programmpunkt waren jugendliche Piraten, die sich um ihr Schiff einen lebhaften Kampf lieferten mit vielen turnerischen Einlagen auf dem Schwebebalken oder auf der Bodenmatte.

Bei der zweiten Einlage waren es wieder junge Turnerinnen als flotte Bienen, die beispielsweise über den Kasten flogen und so auch hier ihr turnerisches Geschick unter Beweis stellten. Gäste aus Schonach konnte man ebenfalls begrüßen mit einer ganz besonderen akrobatischen Nummer: die drei Damen waren zum Camping-Urlaub in die Festhalle gekommen. Ihr Turngerät für Gymnastik und Tanz war dabei ein sogenanntes Wurfzelt. Selbst eingefleischte Camper haben ein solches Zelt sicher noch nie in dieser Funktion gesehen.

Der krönende Abschluss dieser Turner-Vorführungen waren die aktiven Turner, welche in urigen Kostümen die Turn-Weltmeisterschaft der Frauen darstellten. Die ganze Turnerei auf hohem sportlichen Niveau war hier mit vielen Späßen und lustigen Einlagen verbunden. Jeder der Akteure präsentierte ein Land von der Heidi aus der Schweiz bis zu Pippi Langstrumpf aus Schweden.

Die Verbindung zum zweiten wesentlichen Element des Abends, den Tänzen, bildeten dann die Turner, die von der Abteilung Tanz zum Mitmachen aufgefordert worden waren. Unter dem Titel „Mein lieber Schwan“ tanzten sie im Schwarzlicht mit ihren Armen als Schwäne auf dem Balken. Ebenfalls eine Verbindung zwischen Turnen und Tanz ist die Zumba-Fitness, die hier zwei rasante Tänze darbot. Und sogar das Publikum war gefordert beim Gesangsduo Hans Bausch und Andrea Klausmann: wie häufig bei Andrea Klausmann üblich, mussten die Gäste im Saal aberwitzige Übungen mitmachend, beispielsweise den Nachbarn am Ohrläppchen ziehend.

Und auch die schwungvolle Unterhaltungskapelle Steigerburschen sorgte für Bewegung im Saal, unter anderem mit einer rasanten Bobfahrt. Und dann gab es auf der Bühne wieder zahlreiche Tanzvorführungen der verschiedenen Formationen von Simone Puchinger.

In die 1920er Jahre versetzt wurde man mit Jazztanz-Inspirationen zu dem Film „Der große Gatsby“. Bei der Gruppe „one2step“ zeigten sich auf der Bühne lebendig gewordene Horrorpuppen. Die Hip-Hop-Gruppe „Releas“ ließ sich von dem Film „I Robot“ mit einem Roboter-Tanz inspirieren und die „Dance Devilz“ machten als Zuckerpuppen einen Ausflug in die Süßigkeitenfabrik.

Den gelungenen Abschluss der Tanz-Vorführungen bildete dann ein großer Showtanz mit 30 Damen aus den verschiedenen Tanz-Formationen des Turnvereins. Zu bekannten klassischen Melodien hieß es hier „Hoch die Beine“.

Nach einem herzlichen Dank zum Abschluss von Otto Weißer an die vielen Akteure startete er gleich weiter mit viel Stimmung im Saal mit der großen Polonaise aller Mitwirkenden und Besucher.