Furtwangen Türken im oberen Bregtal verurteilen den IS-Terror

Islamische Gemeinde in Furtwangen bezieht Stellung.

Gut integriert sind eigentlich die Türken hier im oberen Bregtal, aktiv in verschiedenen Vereinen vor allem im Fußball und auch seit Jahrzehnten wichtige Mitarbeiter in den Betrieben. Für Verunsicherung sorgte allerdings die Entwicklung der letzten Jahre, wie der Schriftführer und Übersetzer des Kulturvereins, Ümit Serdar, bestätigen konnte.

Gerade die Aktionen des IS im Nahen Osten ebenso wie die Anschläge in verschiedenen Ländern Europas führen immer wieder zu Nachfragen der deutschen Mitbürger.

Dabei erklärte Serdar, dass alle Türken hier im Oberen Bregtal die Aktivitäten des IS als Terror und Verbrechen einstufen. Nach ihrem Verständnis können solche Gewalttaten nichts mit der Lehre Allahs und dem Koran zu tun haben. Nicht zuletzt sind ja gerade auch im Nahen Osten vor allem die Muslime Opfer des IS. Und so ist es für ihn nicht schwer, solche Verunsicherungen auszuräumen.

Allerdings ist Ümit Serdar inzwischen überzeugt, dass es nicht ausreicht, dies in privaten Gesprächen mit Arbeitskollegen oder Nachbarn zu tun, sondern die türkische Gemeinde im Bregtal will auch ganz offiziell nach außen hin Stellung beziehen.