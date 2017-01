Furtwangen Treibel spricht über Integration

Vortrag mit Annette Treibel in der Reihe Studium Generale an der Hochschule Furtwangen.

Furtwangen – Annette Treibel hält am Donnerstag, 26. Januar, den letzten Vortrag des Wintersemesters in der Reihe Studium Generale an der Hochschule Furtwangen. Sie spricht über „Integration. Ein Projekt für alte Deutsche und neue Deutsche“. Der Vortrag beginnt um 20 Uhr in Hörsaal I 0.17. Der Eintritt ist frei.

Annette Treibel analysiert in ihrem Vortrag Alltagssituationen, Mediendebatten und Forschungsergebnisse zu Migration und Integration. Sie plädiert für eine selbstbewusste Integration, die auf Kooperation setzt und dabei weder auf Sympathie noch auf Auseinandersetzung verzichtet. Sie fordert dazu auf, Deutschland ohne Wenn und Aber als Einwanderungsland zu begreifen und anzuerkennen, dass Menschen unterschiedlicher Herkunft und mit ganz verschiedenen Migrationsbiografien hier heimisch sind und diese Gesellschaft ausmachen. Denn: Deutsch könne man nicht nur sein, sondern auch werden. Insofern hätten alle einen Integrationsbedarf – nicht nur die „neuen Deutschen“, sondern auch die „alten Deutschen“.

Bei ihrem Blick auf alltägliche Begegnungen gibt Annette Treibel schließlich Anregungen für integrative Kommunikationsmöglichkeiten. Der Humor, so ihr Anliegen, sollte dabei auch nicht zu kurz kommen.

Annette Treibel studierte Politikwissenschaft, Germanistik und Sozialwissenschaften in Tübingen und Bochum. Seit 1996 ist sie Professorin für Soziologie am Institut für Transdisziplinäre Sozialwissenschaft der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe. Ihre Schwerpunkte sind Migration, Gender, soziologische Theorien und öffentliche Soziologie.