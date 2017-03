Furtwangen Trachten-Auftritte finden viel Beachtung

Die Furtwanger Trachten- und Volkstanzgruppe ist auch ein deutlich wahrgenommener Botschafter Furtwangens in der Region.

Furtwangen – Es ist ein kleiner Verein, aber er hat eine große Außenwirkung: In der Hauptversammlung der Trachten- und Volkstanzgruppe wurde deutlich, wie oft und an wie vielen Orten die Trachtengruppe ihre Heimatstadt vertritt.

Aktuell verfügt die Gruppe noch über zehn aktive und 25 passive Mitglieder. Dies führt dazu, dass man schon seit einiger Zeit dazu übergegangen ist, im 14-tägigen Wechsel einmal in Schönwald und einmal in Furtwangen gemeinsam mit dem Heimatverein Schönwald zu proben. Diese Kooperation hat sich gut bewährt. Entsprechend werden auch die Tanz-Auftritte und andere Veranstaltungen gemeinsam absolviert. Vorsitzende Agnes Biesemann erinnerte in ihrem Bericht unter anderem an den großen Festumzug beim Städtle-Fest in Löffingen. Besonders gelungen war auch der Ausflug des Vereins bei Bilderbuchwetter zum Sauerkrautfest nach Krautergersheim im Elsass, ebenfalls mit Festumzug. Ein besonderes Lob von Agnes Biesemann galt den beiden Tanzleiterinnen Karin Wintermantel vom Furtwanger Verein und Ursula Haberstroh vom Heimatverein Schönwald sowie dem Vereinsmusiker Andreas Reiner.

Schriftführerin Barbara Gehring machte dann in ihrem umfangreichen Bericht deutlich, wie oft Trachtenträger des Vereins innerhalb und außerhalb von Furtwangen aktiv waren. Es gehörten dazu beispielsweise die Fronleichnamsprozession, Heimatabende auf der Katharinenhöhe, die Uhrenmesse Furtwangen oder der badische Umzug beim Trödlermarkt. Außerhalb Furtwangens waren die Trachten dank des Vereins beispielsweise beim Umzug zum Schinkenfest Triberg, an der Donauquelle in Donaueschingen, beim Weinfest in Bleibach und beim Umzug zum Oktoberfest Schönwald zu sehen.

Weitere Aktivitäten waren ein Kuchenverkauf auf dem Wochenmarkt, ein Tanz mit den Bewohnern des Altenheims, die Bewirtung an der Kulturwoche oder die Mithilfe beim großen Jugend-Zeltlager des Verbandes Heimat und Volksleben auf dem Zeltplatz Stöcklewald.

Tanzleiterin Karin Wintermantel erinnerte in ihrem Bericht unter anderem an den gelungenen gemeinsamen Probesamstag, bei dem eine gute Beteiligung zu verzeichnen gewesen sei, so Wintermantel.

Bürgermeisterstellvertreter Wolfgang Kern hob vor allem hervor, dass die Trachtengruppe zwar ein überschaubarer Verein sei, aber mit großer Wirkung. Immer wieder unterstützt die Gruppe die Stadtverwaltung bei entsprechenden Veranstaltungen und kommt mit ihrem Uhrenträger beispielsweise sehr gut an. Er hoffe, dass die Trachtengruppe noch lange auf diese Weise wirken könne.

Bei den Wahlen wurden die stellvertretende Vorsitzende Elke Dannecker und Schriftführerin Barbara Gehring in ihren Ämtern bestätigt. Mit Blick auf das laufende Jahr wurden verschiedene Termine besprochen, beispielsweise im April die Fahrt zum großen Trachtentag auf der Insel Mainau oder Veranstaltungen wie die Kulturwoche Furtwangen und der Heimatabend auf der Katharinenhöhe.