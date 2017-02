Furtwangen Technik soll Schüler in Furtwangen begeistern

Wissenschaftler werben bei Schülern in Furtwangen für verschiedene Technik-Berufe, um dem Fachkräftemangel zu begegnen.

Furtwangen – Wohin entwickelt sich die Technik? Was erwartet uns in Zukunft? Diese Fragen wurden in einem Vortrag des Bildungsnetzwerkes der Baden-Württemberg-Stiftung den Teilnehmern an der Tecademy in der Robert-Gerwig-Schule nahegebracht. Dies ist eines von vielen Programmen, um Jugendliche für technische Berufe zu interessieren.

In diesem Jahr sind es 13 Schüler der neunten Klassen der Realschulen Furtwangen (OHG) und St. Georgen, die mit einer Reihe von Veranstaltungen noch stärker für technische und naturwissenschaftliche Berufe begeistert werden sollen.

Baden-Württemberg gilt als einer der führenden Wirtschafts- und Innovationsstandorte Europas. Damit das auch langfristig so bleibe, würden dringend qualifizierte Fachkräfte benötigt – vor allem in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik, den sogenannten Mint-Berufen.

Denn nur mit gut ausgebildetem Nachwuchs könne die Zukunftsfähigkeit des Landes gesichert werden. Und genau hier setze „Coaching for future“ an. Im Auftrag der Baden-Württemberg-Stiftung wird für entsprechende Berufsbilder geworben.

Dazu waren wieder zwei junge Wissenschaftler mit Präsentationen und Ausstellungsstücken in die Robert-Gerwig-Schule gekommen. In kurzen Referaten wurde den Schülern deutlich gemacht, wie die moderne Naturwissenschaft und Technik die Welt rasend schnell verändert. Vor allem ging es darum, wie die Schüler selbst mit der Wahl eines entsprechenden Berufes sich an entscheidender Stelle beteiligen können.

Am Bereich Wohnen wurde gezeigt, dass Glas nicht nur für Fenster verwendet werden kann: intelligente Gläser können zusätzlich selbstständig das Fenster verdunkeln, als Bildschirm wirken oder mit integrierten Solarzellen Strom erzeugen. Beim Projekt Dragonfly werden mit grünen Häusern Biotope mitten in die Stadt hinein gebaut.

Die Geophysikerin Tatiana Kalytta und Geochemiker Philipp Maicher berichteten von modernen Fortbewegungsmitteln nach dem Beispiel einer Rohrpost, die noch deutlich schneller seien als moderne Verkehrsflugzeuge. Und ganz faszinierend waren verschiedene Vorführungen zum Thema Robotik, wobei die enormen Vorteile, aber auch die Risiken durch eine selbstständig agierende Technik deutlich gemacht wurden. Gezeigt wurden der Natur abgeschaute Techniken für ein effektives Arbeiten ebenso wie auch entsprechende Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz der Menschen.

Am Ende hatten die Schüler die Möglichkeit, weitere Ausstellungsstücke zu bewundern, denen man oftmals auf den ersten Blick den Hightech-Charakter gar nicht ansah, wie beispielsweise einen Schienbein-Protektor für Sportler, der sehr angenehm und weich ist, im Falle eines Sturzes aber zum Schutz des Körpers plötzlich steinhart wird.