Furtwangen Sturm verwirbelt Narrenprogramm in Furtwangen

Sturm verwirbelt Narrenprogramm in Furtwangen

Die Hemdglunker wissen sich aber zu helfen und die Narrenzunft verzichtet auf das traditionell große Feuer, weil sie einen Stadtbrand vermeiden will.

Furtwangen – Mehr oder weniger vom Winde verweht wurde am Abend des schmutzigen Donnerstags die traditionelle Meckerer-Verbrennung auf dem Marktplatz. Wegen des Sturms konnte das übliche große Feuer nicht entzündet werden. Zuvor fand aber noch im üblichen Rahmen der Hemdglunkerumzug statt. Anschließend gab es einige witzige Einlagen der Hexen bei einem Mini-Feuer.

Angeführt von Roland Wehrle mit seiner großen Glocke setzte sich am Abend des schmutzigen Donnerstags pünktlich der Hemdglunker­umzug in Bewegung. Zahlreiche Narren, zumeist in Schlafanzug oder Nachthemd, zogen durch die Straßen. Schon hier stellte der Sturm ein gewisses Problem dar, da viele brennenden Fackeln mit sich trugen. Begleitet wurden die Narren von der Stadtkapelle Furtwangen unter der Leitung von Martin Moser und vom Musikverein Schönenbach unter der Leitung von Christoph Hepting.

Den Umzugsweg entlang waren es durchschnittliche Zuschauerzahlen, auf dem Marktplatz fand sich dann aber eine große Narrenschar ein, um die Verbrennung des letzten Meckerers zu beobachten. Doch diese traditionelle Verbrennung konnte erstmals in der Geschichte dieses Umzuges wegen des starken und böigen Windes nicht durchgeführt werden. Die Narrenzunft gab bekannt, dass das Feuer für die Verbrennung des Meckerers nicht entzündet werden konnte. Man wolle nicht für einen neuen Stadtbrand verantwortlich sein.

Doch ganz ohne Sprung über das Feuer wollten die Hexen offensichtlich doch nicht aufgeben. So wurde mitten auf dem Marktplatz mit wenigen Holzscheiten noch ein Mini-Feuer entzündet. Und mit viel Gaudi sprangen dann die Hexen über dieses Feuer oder flogen gar, auf dem Besen reitend, darüber hinweg. Auch sonst gab es manchen Spaß bis zur Hexen-Polonaise und schließlich sogar zahlreichen Zuschauer-Sprüngen durch das Feuerchen.