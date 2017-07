Furtwangen/Schönwald Strahlende Gesichter beim Abiball der Robert-Gerwig-Schule

36 Schüler bestehen Abitur ihre Abiturprüfung. Überflieger Fabian Hemer bekommt sechs Preise überreicht.

Nachdem alle 36 Schüler, die sich den Abiturprüfungen in den drei Zweigen der beruflichen Gymnasien an der Robert-Gerwig-Schule gestellt hatten, erfolgreich ihr Abitur errungen hatten, wurden nun nur einen Tag nach den mündlichen Prüfungen bei einer Feier in der Uhrmacher-Ketterer-Halle in Schönwald die Zeugnisse übergeben.

Schulleiter Klaus Ender berichtete bei seiner Begrüßung den Eltern, dass es den Tag zuvor noch manches sorgenvolle Gesicht gegeben habe, er nun aber nur in strahlende Gesichter blicke. Die Eltern könnten stolz sein, dass ihre Kinder nun den höchsten schulischen Abschluss dank ihrer Unterstützung und Fürsorge erreicht haben. Er könne sich auch gut vorstellen, dass der eine oder andere später einmal als Lehrer wieder an seine Schule zurückkehrt.

Im Namen der Schüler machte Julius Wild deutlich, dass man auch in diesen nur drei Jahren eine gewisse Entwicklung hinter sich gebracht habe. Sein Dank galt gleichermaßen den Lehrern wie den Eltern und Familien.

Mit dieser Abitursfeier verbanden die Schüler dabei gleich noch einmal eine soziale Aktion. Denn an der Robert-Gerwig-Schule gibt es zwei Klassen zur Vorbereitung auf das Berufsleben ohne Deutschkenntnisse (VABO). Unter diesen 36 Schülern ist auch ein Junge aus Syrien, der durch einen Unfall im Gesicht entstellt ist. Mit dieser Sammlung bei der Feier und vielen weiteren Aktionen wollen die Schüler der Schule ihm weitere Operationen ermöglichen, wofür sich dieser Schüler per Video-Botschaft auch bei den Gästen im Saal bedankte.

Nach dem festlichen Abendessen ging es dann weiter mit bunten Programmpunkten, die alle unter dem Trump-Motto „Make Abi great again“ standen. Dabei durfte unter anderem ein Lobgesang von Donald Trump persönlich auf Furtwangen natürlich nicht fehlen.

Beim Abiball wurden auch Schüler mit Preisen ausgezeichnet. Als Überflieger präsentierte sich hier Fabian Hemer mit gleich sechs Preisen. Als Jahrgangsbester mit dem Notendurchschnitt 1,5 erhielt er zuerst einmal den Schulpreis. Darüber hinaus bekam er den Preis der Deutschen physikalischen Gesellschaft für das Fach Physik, den Technik-Preis der Hochschule Furtwangen, den Ferry-Porsche-Preis für besondere Leistungen in den MINT-Fächern und den Fachpreis Mathematik. Einen weiteren Preis der Deutschen physikalischen Gesellschaft erhielt Pirmin Fleig. Die Alfred-Maul-Medaille für Sport ging an Anja Wilhelm. Den Fachpreis in Spanisch erhielt Sabrina Vilardo.

Darüber hinaus gab es auch hier wie jedes Jahr Preis und Lob für besondere Leistungen in der jeweiligen Jahrgangsstufe. Den einzigen Preis des Jahrgangs erhielt hier ebenfalls Fabian Hemer aus dem Zweig Technik und Management. Ebenfalls in diesem Zweig erhielten ein Lob Pirmin Fleig, Susanne Dold, Dominik Dresp, Laura Schorpp und Julius Wild. Im Zweig Gestaltungs- und Medientechnik ging ein Lob an Anja Wilhelm und Franziska Schöttler sowie im Wirtschaftsgymnasium an Lea Zidar und Katrin Schätzle.