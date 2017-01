Furtwangen Stadtkapelle Furtwangen spielt echt überirdisch

Glänzender Auftritt unter dem Motto Sonne, Mond und Sterne. Beim Neujahrskonzert überzeugt auch die Jugend.

Schon viele Reisen hat die Stadtkapelle Furtwangen bei ihrem Neujahrskonzert unternommen. Aber im Weltraum, so Ansagerin Stefanie Weiß, war die Stadtkapelle bisher noch nie. Dieses Mal lautete das Motto des Konzertes „Sonne, Mond und Sterne“. Die Stadtkapelle verließ also mit ihrer Musik den Erdboden.

Den Auftakt bildete aber traditionell wieder das Konzert der Jugendkapelle unter der Leitung von Bernhard Weißer. Mit dem Hit „Samba de Janeiro“ eröffneten die jungen Musiker schwungvoll den Konzertabend in der vollbesetzten Furtwanger Festhalle. Dank der intensiven Jugendarbeit dürfte es der Stadtkapelle auch nicht bange sein um ihre Zukunft. Denn in der Jugendkapelle musizieren aktuell 40 Nachwuchsmusiker mit einem Altersdurchschnitt von 15,6 Jahren. Dass die Jugendkapelle auch über sehr versierte Musiker verfügt, zeigt die Tatsache, dass zwei der drei Solisten des Abends aus der Jugendkapelle kamen.

Den Auftakt bildete Florian Brüser am Saxofon mit einem beschaulichen Liebeslied, bekannt geworden durch den Film Pearl Harbor. Bemerkenswert ist dabei die Tatsache, dass der Solist Student an der Furtwanger Hochschule ist und nun während seines Studiums sowohl in der Stadtkapelle als auch in der Jugendkapelle spielt und, so Ansagerin Stefanie Weiß, inzwischen zum wichtigen „Helfer, Freund und Musiker“ geworden sei. Zweiter Solist bei der Jugendkapelle war Markus Weißer mit dem Tenorhorn. Er zeigte sein Können beim bekannten Hit „Time to say goodbye“.

Zu hören war auch noch ein Medley der Band Coldplay und zum Abschluss eine Folge von bekannten Filmmelodien aus Trickfilmen und Komödien von Bugs Bunny über Dick und Doof bis zu Paulchen Panther. Und noch einmal erklang als Zugabe nach reichlichem Applaus der Colonel Bogey-Marsch aus dem Film River Kwai.

Mit einer wuchtigen Fanfare über den Flug in eine unbekannte Welt startete dann die Stadtkapelle selbst unter der Leitung von Ulf Schuster ihre Reise durch das Weltall. Bemerkenswert war ein Stück aus einer Suite über die Planeten unseres Sonnensystems von Gustav Holst, dargestellt wurde hier der königliche Planet Jupiter. Nach „Star Attraction“ von Bruce Fraser holte Trompeten-Solist Volker Schwer, zugleich Vorsitzender der Stadtkapelle, mit seinen Tönen die Sterne vom Himmel. Auch wenn der Titel eigentlich nicht zum Thema Weltraum gehört, von Sternen ist aber auch hier die Rede: Der bekannte Marsch „Unter dem Sternenbanner“ von John Sousa war ein weiteres Highlight des Konzerts. Und noch einmal war der Planet Jupiter das Thema bei einem Konzertmarsch von Jan van der Roost.

Aber dann ging es noch einmal ausdrücklich ins Weltall mit zwei bekannten Filmmusiken von John Williams. Zuerst erklang hier ein Querschnitt durch die Star-Wars-Filme und schließlich kam auch noch Superman vom Planet Krypton zu Besuch in die Festhalle. Diese beiden Werke nutzten Ansagerin Stefanie Weiß und ihr Assistent Volker Schwer noch für zwei kleine Gags, denn Volker Schwer erhielt als Dank für seine Unterstützung bei der Ansage ein Star-Wars-Lichtschwert. Er selbst präsentierte sich dann bei Supermann als der eigentliche Superheld, denn unter seiner Uniform kam schließlich ganz stilecht das Supermann-Kostüm zum Vorschein.

Das Publikum honorierte das Konzert, das den hohen Leistungsstand der Stadtkapelle und ihres Dirigenten Ulf Schuster unter Beweis stellte, mit lang anhaltendem Applaus. Und so gab es auch hier noch zwei Zugaben mit dem Florentiner Marsch und dem Radetzkymarsch.