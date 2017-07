vor 58 Minuten Stefan Heimpel Furtwangen Stadt Furtwangen würdigt sportliche Leistungen in Silber und Bronze

Bei der Sportlerehrung der Stadt Furtwangen wurden neben den Sportlerpaketen in Gold auch noch 18 Sportlerplaketten in Silber und 21 in Bronze vergeben. Die Ausgezeichneten haben sich bei überregionalen Wettbewerben bewährt.