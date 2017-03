Sportstätten mit viel Geld ausgebaut

Norbert Staudt bleibt Chef des Sportverbandes Furtwangen Bei Vorstandswahlenim Amt bestätigtVerdienste desSkiinternats oft unerwähnt

Furtwangen – Ein wichtiges Bindeglied zwischen den Furtwanger Sportvereinen und der Stadtverwaltung sowie dem Gemeinderat ist der Sportverband Furtwangen, wie in seiner turnusmäßigen Hauptversammlung einmal mehr deutlich wurde.

Als Ausschuss des Gemeinderates gehören dem Sportverband Vertreter des Gemeinderates auf der einen und der Furtwanger Sportvereine sowie der Schulen auf der anderen Seite an. Der Sportverband wählt dabei alle zweieinhalb Jahre, angepasst an die fünfjährige Amtszeit des Gemeinderates, einen neuen Vorstand; diesem Team gehören dann zusätzlich auch noch Vertreter der Verwaltung an.

Bei den Wahlen wurde Norbert Staudt als Vorsitzender bestätigt, ein Posten, den er seit rund zwölf Jahren innehat. Als Stellvertreter bestätigt wurde Axel Weber, als Beisitzer Ulrich Hättich und Horst Hettich. Schriftführerin des Sportverbandes wurde Eveline Kimmig vom Kultur- und Sportamt der Stadt, nachdem ihre Vorgängerin Susanne Austel die Stadtverwaltung verlassen hat.

Norbert Staudt gab einen kurzen Bericht über die vergangenen zweieinhalb Jahre. Dabei hob er hervor, dass sowohl die Vereine wie die Schulen ihm die Arbeit leicht gemacht hätten. Er erinnerte daran, dass der Gemeinderat auch in diesen zweieinhalb Jahren viel Geld für die Unterhaltung und den Ausbau der Sportstätten investiert habe.

Größter Posten war hier der neue Kunstrasen im Bregstadion. Unterstützt wird aber beispielsweise auch der Bregtallift. In der Jahnhalle wurden aktuell die Fenster erneuert. Immer wieder würden auch von den Vereinen und Schulen Wünsche an den Sportverband und die Stadt herangetragen, defekte Sportgeräte zu ersetzen. Darüber habe dann jeweils der Gemeinderat zu entscheiden, wobei es natürlich vor allem auch darum geht, sicherheitsrelevante Schäden zu beseitigen.

Eine wichtige Aufgabe für den Sportverband und damit für ihn als Vorsitzenden sei jährlich die Organisation der Sportlerehrung. Hier dankte er der Stadt, die diese wichtige Ehrung jedes Jahr tatkräftig unterstützt. Außerdem betonte er die Zusammenarbeit mit den Vereinsvertretern, wobei er immer wieder die Gelegenheit habe, die umfangreiche Jugendarbeit der Vereine kennenzulernen. Allerdings werde die Jugendarbeit immer schwieriger, zum einen durch die sinkende Kinderzahl, zum anderen durch zahlreiche andere Interessen, beispielsweise die Computerwelt. Ein Dank galt außerdem seinen Vorstandskollegen und vor allem Eveline Kimmig, die sich im Sportamt im Hintergrund sehr stark engagiert.

Bei der Entlastung des Vorstands betont auch Bürgermeister Josef Herdner, dass die jährliche Sportlerehrung eine großartige Veranstaltung sei, die für die Stadt auch von großer Bedeutung ist. Sein Dank galt dabei auch Norbert Staudt, der als Vorsitzende des Sportverbandes ebenso wie als Bürgermeisterstellvertreter viele Hauptversammlung gerade der Sportvereine besucht.

Als kritisch bezeichnete Bürgermeister Josef Herdner die Tatsache, dass der Name Furtwangen bei vielen sportlichen Erfolgen zu wenig genannt werde. Dies betreffe vor allem die ehemaligen Sportler des Furtwanger Skiinternates, die Medaillen bei Weltmeisterschaften und Olympia erringen. Dies bestätigte auch Martin Schartel vom Otto-Hahn-Gymnasium, denn viele der aktuellen Sieger kommen aus dem Skiinternat. Dies werde aber oft nicht erwähnt. Schließlich hatte Jan Feßler von der Tischtennisgemeinschaft Furtwangen-Schönenbach noch den Vorschlag, die Lautsprecheranlage aus der Sporthalle auch mit der Mensa zu verbinden.