Schönenbach Sportfreunde bieten College-Party und jede Menge Fußball

Mit einem reichhaltigen Sport- und Unterhaltungsangebot warten die Sportfreunde Schönenbach bei der 39. Sportwoche von Freitag bis Montag auf.

Bei den Abendveranstaltungen am Freitag und am Samstag will man wieder an die gute Stimmung vom Vorjahr anknüpfen. Am Freitag veranstalten die aktiven Spieler der Sportfreunde ab 19 Uhr die „College-Party“ mit DJ Daniel Ippendorf. Umrahmt wird das Ganze durch den zum zweiten Mal ausgetragenen Beer-Pong-Wettbewerb.

Am Samstagabend dreht sich ab 20.30 Uhr alles um die ehemaligen Kult-Kneipen rund um das Bregtal. Bei der „Wälder Kult-Kneipen-Party – Die Zweite“ wird mit Musik und entsprechenden Bars wieder an Locations wie Tenne, Melle, Schwert und Waldpeter erinnert. Sogar eine zusätzliche fünfte Bar ist eingeplant. Auch die bewährte „Stempelkarte“ vom Vorjahr wird wieder zum Einsatz kommen.

Den sportlichen Anfang bildet in diesem Jahr am Samstag ab 10 Uhr ein F-Jugend-Turnier des Bezirks Schwarzwald. Insgesamt zehn F-Jugend-Mannschaften spielen dabei parallel auf zwei Spielfeldern. Ab 13 stehen zwei Jugend-Verbandsspiele an, bei denen es noch um Punkte geht. Zuerst spielen die C-Junioren der SG Schönenbach-Furtwangen gegen den VfB Villingen. Im zweiten Spiel um 14.45 Uhr spielt die B-Jugend-Spielgemeinschaft, die sich aus Spielern aus Schönenbach, Furtwangen, Neukirch und Gütenbach zusammensetzt, gegen ihre Altersgenossen der SG Möhringen.

Aufgrund der Jugendspiele musste man in diesem Jahr auf das Vereinsgerümpelturnier verzichten. Trotzdem will man die örtlichen Vereine nicht gänzlich missen. Sie treten ab 17 Uhr zum Elf-Meter-Cup an. Ein Frühschoppenkonzert des Schönenbacher Musikvereins läutet ab 11 Uhr den Sonntag ein. Danach ist die Bevölkerung zum Mittagessen eingeladen.

Sportlich geht es am Sonntag ab 12 Uhr mit einem Turnier der Bambini weiter. Dann spielen die einheimischen Sportfreunde, der FC Furtwangen, die Sportfreunde Neukirch und der FC Schönwald. Anschließend folgt ab 14 Uhr das Jugendspiel der D-Jugend-SG gegen die SG Neukirch. Ab 15.30 Uhr tragen die Sportfreunde Schönenbach zum neunten Mal ihren Bregtäler-Elfmetercup aus.

Am Montag findet das Handwerkervesper statt. Beginn ist um 16 Uhr. Als sportliche Einlage findet ab 18.30 Uhr ein AH-Blitz-Turnier der Sportfreunde Schönenbach, des FC Furtwangen und des FC Vöhrenbach statt. Gegen 20 Uhr ist die Verlosung der Tombola.