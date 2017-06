Furtwangen Spitzensport ist an der Furtwanger Hochschule daheim

Studenten profitierenvom Furtwanger Modell.

Furtwangen – Kann man Weltmeister, Europameister, deutscher Meister oder Juniorenmeister werden, Gold bei den Olympischen Spielen gewinnen und gleichzeitig studieren? Dass das geht und wie es geht, zeigen die studierenden Spitzensportler an der Hochschule Furtwangen. Sie trafen sich zum Erfahrungsaustausch, heißt es in einer Pressemitteilung der Hochschule.

Im Februar wurde Benedikt Doll Sprint-Weltmeister im Biathlon. Zuvor war er bereits zweifacher Biathlon-Europameister. Er studiert Wirtschaftsingenieurwesen, Marketing und Vertrieb an der HFU. Im Sommersemester hat er wieder Zeit für das Studium, auch wenn er bis zu 40 Stunden pro Woche trainiert. Ab Herbst stehen intensiveres Training und vor allem die Wettbewerbe im In- und Ausland an.

Durch ihre Lage im Schwarzwald zieht die Hochschule die Wintersportler an. Ein bekannter Absolvent ist Georg Hettich, Goldmedaillen-Gewinner in der Nordischen Kombination bei den Olympischen Spielen in Turin 2006. Er studierte während seiner aktiven Sportzeit Medical Engineering. Mittlerweile hat er seine sportliche Karriere beendet, promoviert und arbeitet in der Region in der Medizintechnik-Branche. Genauso wie er setzen etliche junge Sportler auf die Kombination von Spitzensport und dem Fundament für eine berufliche Perspektive nach Ende der sportlichen Laufbahn. Eishockey, Mountainbike, Rugby, Nordische Kombination, Biathlon, Motocross, Langstreckenlauf, Straßenrad, Skisprung – in diesen Disziplinen sind die Studierenden zu Hause. Und kombinieren ihre sportlichen Höchstleistungen mit Studiengängen wie „Wirtschaftsingenieurwesen – Product Engineering“, „Medienkonzeption“, „Internationale Betriebswirtschaft“ oder „Bio- und Prozesstechnologie“ am Campus Furtwangen und Campus Schwenningen.

Eine Kooperationsvereinbarung zwischen der Hochschule und dem Olympiastützpunkt Freiburg-Schwarzwald wurde bereits 2006 abgeschlossen. Die Kadersportler profitieren vom so genannten Furtwanger Modell. Dieses erlaubt ihnen, wesentlich länger Zeit für ihr Studium zu haben – bis zu 16 Semester anstelle der üblichen sieben. Geschenkt wird ihnen jedoch nichts. Sie können Prüfungen zwar später ablegen, aber erlassen werden sie ihnen nicht. Trotz aller Flexibilisierungen bedeutet eine duale Karriere eine erhebliche Doppelbelastung für die Athleten. Dennoch sind sie überzeugt davon, dass sich die Doppelbelastung lohnt. Denn sie legen jetzt das Fundament für das berufliche Durchstarten, sobald die Sportlerlaufbahn beendet ist, so die Hochschule.