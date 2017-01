Furtwangen Spaß steht für junge Kicker beim Dreikönigscup im Vordergrund

55 Mannschaften spielten beim Dreikönigscup in Furtwangen mit. Spielgemeinschaften spielen eine wichtige Rolle im Jugendfußballbereich.

Drei Tage lang stand die Sporthalle am oberen Bühl in Furtwangen ganz im Zeichen des Jugendfußballs: Der Furtwanger Fußballverein FC 07 richtete auch in diesem Jahr seinen Dreikönigscup aus. Diese Turniere stehen Jugendmannschaften verschiedener Altersklassen offen. In diesem Jahr waren wieder 55 Mannschaften in acht Altersklassen aus dem Bereich von Tiengen über Villingen und Möhringen bis Simonswald am Start.

Da bei den jüngsten Spielern der Bambini und der F-Jugend noch absolut der Spaß im Vordergrund stehen soll, wird auch kein richtiges Turnier ausgetragen, sondern sozusagen nur eine Folge von Freundschaftsspielen. Einen Turniersieger gibt es in diesen Altersklassen nicht. Alle erhielten am Ende einen Pokal.

Anders dagegen bei den B-, D- und E-Junioren, denn sie ermittelten entweder mit Finale und Halbfinale oder nach Punktwertung den jeweiligen Turniersieger. Alle Mannschaften erhielten einen Fußball sowie die jeweils drei ersten Teams Pokale. Bei den D-Junioren siegte der FC Tiengen vor der JSG Simonswald. Bei den E-Junioren war dann die Spielgemeinschaft (SG) Furtwangen erfolgreich, die im Finale den FC Unterkirnach klar besiegte.

Bei diesem Turnier wurde einmal mehr deutlich, welch große Rolle die Spielgemeinschaften beim Jugendfußball spielen. Denn bei den sinkenden Kinderzahlen sind die Vereine oft nicht mehr in der Lage, eine eigene Jugendmannschaft in den jeweiligen Altersklassen aufzustellen. Deshalb gibt es viele Kooperationen. Ein Beispiel ist diese SG Furtwangen bei den E-Junioren, bei der der FC 07 Furtwangen mit den Sportfreunden Schönenbach kooperiert. In der gleichen Altersklasse gibt es auch noch eine Spielgemeinschaft von Neukirch mit Gütenbach.

Beim Mädchen-Fußball traten die Bregtäler Mannschaften immer als Spielgemeinschaft auf, da kooperieren Furtwangen, Gütenbach, Neukirch und Schönenbach. Bei den B-Juniorinnen wurde Marbach Turniersieger vor der SG Neukirch. Bei den C-Juniorinnen siegte Dreisamtal, die SG Neukirch kam auch auf den zweiten Platz. Bei den D-Juniorinnen schließlich siegte das Team aus Titisee vor Donaueschingen.

Bei einer so regen Beteiligung war natürlich Jugendleiter Stefano Chirco vom FC 07 zufrieden. Dankbar war er vor allem auch seinen Vereinskameraden für die rege Unterstützung bei der Organisation des Turniers und auch bei der Bewirtung. Bei 55 Mannschaften und damit natürlich unzähligen Spielen brauchte man auch eine ganze Reihe von Schiedsrichtern. Schiedsrichter bei den C- und B- Juniorinnen waren Florian Kienzler, Philip Eschle und Melissa Esen vom Fußballverband. Bei den anderen Turnieren haben dann erfahrene Jugendspieler und auch Fußballer aus der aktiven Mannschaft gepfiffen.