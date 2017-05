Furtwangen Sozialverband VdK wächst auch in Furtwangen immer weiter

Sozialverband VdK wächst auch in Furtwangen immer weiter

Das VdK hat seine Mitgliederzahl seit 2003 verdreifacht.

Furtwangen (sh) Das starke Wachstum der Ortsgruppe Furtwangen des Sozialverbandes VdK ist ein deutlicher Beleg dafür, wie wichtig diese Arbeit ist und wie viele Menschen immer wieder erkennen, dass ihnen der Sozialverband bei verschiedenen Problemen mit Behörden oder Renten- und Krankenkassen helfen kann.

2003 übernahm Gerhard Fehrenbach den Vorsitz der Furtwanger Ortsgruppe und hat sich seither auch stark in der Mitgliederwerbung engagiert. Damals hatte der VdK Furtwangen 120 Mitglieder, aktuell sind es fast 370. Allein im vergangenen Jahr konnte Gerhard Fehrenbach wieder 27 neue Mitglieder werben, im laufenden Jahr sind es bereits 20 neue Mitglieder.

Auch der stellvertretende Landesvorsitzende des VdK, Uwe Würthenberger, machte in seinem Grußwort deutlich, wie stark sich der VdK für die Betroffenen engagiert. Schwerpunktthema seit 2015 ist die Barrierefreiheit, wobei es bei weitem nicht nur um abgesenkte Gehwege oder Treppen geht. Das beginnt beispielsweise bei der Bedienung von Haushaltsgeräten für Menschen mit Behinderung. Wie soll ein Blinder ein Gerät über den Touchscreen steuern? Viele solcher Barrieren würden auch durch Gedankenlosigkeit errichtet, hier gelte es, in der Gesellschaft mehr Rücksicht zu nehmen und nachzudenken. Ein weiteres Problem sei die Tatsache, dass 15 Prozent der deutschen Bevölkerung an der Armutsgrenze lebten, gerade auch im Bereich der Renten.

Für viel Heiterkeit sorgte in der Versammlung der humorvolle Kassenbericht von Bernd Schäfer, der ein leichtes Defizit auswies. Aus den Berichten unter anderem des Vorsitzenden Gerhard Fehrenbach ging auch das gute Miteinander und die Kameradschaft im VdK Furtwangen hervor. Und so zollte der stellvertretende Vorsitzende Christof Dworski dann Gerhard Fehrenbach einen herzlichen Dank für sein überdurchschnittliches Engagement. Fast jeden Abend sei er für den VdK unterwegs und engagiere sich in vielen Bereichen.

Bei den Wahlen bestätigt wurde der amtierende Vorstand mit dem Vorsitzenden Gerhard Fehrenbach, Stellvertreter Christof Dworski, Kassierer Bernd Schäfer, Schriftführerin Doris Schäfer, Frauenvertreterin Angelika Fehrenbach und Beisitzer Sonja Siedle und Erika Wehrle.

Auch der Vereinsausflug, der im kommenden Jahr stattfinden soll, war Thema. Nicht zuletzt konnte Vorsitzender Gerhard Fehrenbach eine ganze Reihe von Mitgliedern für ihre Treue zum VdK ehren. Für jeweils zehn Jahre Mitgliedschaft mit dem silbernen Treuezeichen ausgezeichnet wurden Gabriele Bürkle, Helga Faller, Günter Ketterer, Christiane Laib, Christian Lang, Ellen Lang, Kathrin Moos, Martin Moos, Horst Moritz und Theresia Weißer.