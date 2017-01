Furtwangen So klingt Erfolg

Jugendkapelle Furtwangen hat sehr guten Namen und ist auf einem guten Weg.

Furtwangen (sh) Einen umfangreichen und mit vielen Bildern untermalten Bericht über die Aktivitäten der Furtwanger Jugendkapelle der Stadtkapelle stellten die beiden Jugendleiter Alexandra Kuner und Julian Furtwängler in der Hauptversammlung vor. Die Jugendkapelle ist dabei offensichtlich auf einem sehr guten Weg. Erneut konnten in der Versammlung fünf neue Mitglieder aufgenommen werden, die sich bereits beim Neujahrskonzert mit ihrem ersten öffentlichen Auftritt musikalisch vorgestellt hatten.

Die Jugendkapelle absolvierte ein vielseitiges Programm. Dazu gehört jedes Jahr nach dem Neujahrskonzert vor allem auch die Fasnet. An ganz unterschiedlichen Orten folgen zahlreiche weitere Auftritte. Dazu kam dann noch ein intensives Probenwochenende auf der Hütte. Auch der Dirigent der Jugendkapelle, Bernhard Weißer, war mit seinen Musikern zufrieden, auch wenn der Probenbesuch etwas gesunken sei. Insgesamt absolvierte die Jugendkapelle neben 46 Proben auch 21 öffentliche Auftritte und zusätzlich noch fünf Arbeitseinsätze. Damit waren die jungen Musiker an jedem fünften Tag im Jahr für die Jugendkapelle unterwegs. Dies sei nicht zuletzt ein Beweis dafür, dass den jungen Musikern ihr Hobby Spaß macht.

Er wünschte sich von den Musikern dabei auch immer wieder entsprechende Rückmeldungen, was gut sei und was noch verbessert werden könne. Auch für dieses Jahr plant Bernhard Weißer wieder ein Sommerprogramm. In der Vorbereitung werde er gezielt mit den einzelnen Registern üben. Erste Termine stehen bereits fest, voraussichtlich wird es wieder einen Auftritt in einem Freizeitpark geben.

Für die Jugendkapelle wird das Jubiläumsjahr 2018 von Bedeutung sein, denn nicht nur die Stadtkapelle wird 150 Jahre alt, auch der Nachwuchs kann sein 50-jähriges Bestehen feiern. Weiter in der Planung ist auch das Benefizkonzert zugunsten der Katharinenhöhe in Kooperation mit den Jugendkapellen aus Schönenbach, Gütenbach, Schönwald und Triberg.

Ganz besonders würdigte der Vorsitzende der Stadtkapelle, Volker Schwer, diejenigen Musiker, die sowohl in der Jugendkapelle wie in der Stadtkapelle musizieren. Sie hatten im vergangenen Jahr damit 160 Antritte, also jeden zweiten Tag pro Woche Proben oder Auftritt für die Stadtkapelle und Jugendkapelle.

Bei den Wahlen wurden Franziska Kuner und Philipp Sauter als Jugendsprecher in ihren Ämtern bestätigt. Bürgermeister Josef Herdner machte deutlich, dass die Jugendkapelle einen sehr guten Namen in der Stadt habe, nicht zuletzt durch ihr großes musikalisches Engagement.