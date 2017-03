Furtwangen So breit ist das Kindergartenangebot in Furtwangen

So breit ist das Kindergartenangebot in Furtwangen

Alle Einrichtungen und Anmeldetermine im März 2017 im Überblick

Kinder, die von September 2017 bis Juli/August 2018 neu in einen Kindergarten in Furtwangen oder in den Ortsteilen aufgenommen werden sollen, können jetzt angemeldet werden. Das gibt die Stadtverwaltung bekannt. Die Anmeldetermine lauten wie folgt: