Furtwangen Skizunft Brend wartet sehnsüchtig auf Schnee

Die große Skilanglaufveranstaltung „Rund um Neukirch“ ist am 6. Januar geplant. Erwartet werden dazu rund 350 Skifahrer.

Furtwangen – Der Schnee lässt in diesem Winter lange auf sich warten. Derweil laufen die Vorbereitungen für „Rund um Neukirch“, eine der größten Wintersportveranstaltungen in der Region. Die Verantwortlichen hoffen natürlich, dass bis zum Wettkampftag an Dreikönig noch genügend weiße Pracht vom Himmel schneit. Nur selten habe die beliebte Langlaufveranstaltung in der Vergangenheit abgesagt werden müssen, erinnert sich der Vorsitzende der austragenden Skizunft Brend, Franz Kleiser. Gelegentlich sei ein Ausweichtermin genutzt worden, so auch im vergangenen Winter, als es an Dreikönig erst angefangen habe zu schneien und die Langlaufveranstaltung auf den Februar gelegt wurde. Eine weitere Option ist laut Kleiser, den Austragungsort zu wechseln, sei es bei der Martinskapelle oder auch bei Schönwald-Weißenbach mit oder ohne Kunstschnee.

Ob der 6. Januar bei Neukirch einzuhalten ist, soll sich einige Tage vorher klären. Rund 350 Langläufer, vor allem aus Baden-Württemberg, werden zu „Rund um Neukirch“ erwartet, so Kleiser. Die allermeisten davon, rund 95 Prozent, würden am selben Tag an- und abreisen. Insofern sei, was die Sportler angehe, auch eine relativ kurzfristige Absage der Veranstaltung denkbar. Doch „Rund um Neukirch“ umfasse etliche logistische Aufgaben, beispielsweise die Beauftragung von Lieferanten für die Bewirtung, die einige Tage mehr Vorlaufzeit bräuchten. So geht Kleiser davon aus, dass voraussichtlich bis 3. Januar klar sein muss, ob der Langlauf stattfindet oder nicht.

Der Vorsitzende der Skizunft registriert zwar Klimaveränderungen. So seien stabile Wintersportbedingungen über einen längeren Zeitraum hinweg seltener geworden, doch schlechte Winter habe es auch früher immer wieder mal gegeben. Ein gewisses Problem sieht Kleiser bei der Nachwuchswerbung. Wenn es weniger Schnee vor Ort gebe, würden die Familien in der Regel auch weniger Wintersport machen. Und das bedeute, dass die Kinder, also potenzieller Nachwuchs für die Skizunft, weniger damit konfrontiert seien.

Die jetzige Situation in der Skizunft bezeichnet Kleiser als „relativ gut“. So gebe es im Langlaufbereich rund 25 Kinder und Schüler. Im Biathlon seien es jedoch deutlich weniger. Insgesamt betrachtet meint Kleiser aber: „Im Moment bin ich zufrieden.“ Da gebe es andere Vereine mit deutlich weniger Nachwuchs.

Um Kinder für den Wintersport zu gewinnen, sei aber auch die Betreuerfrage entscheidend. Glücklicherweise gebe es derzeit ausreichend Trainer bei der Skizunft.

Nicht nur im Winter soll den Vereinsmitgliedern etwas geboten werden, betont Kleiser. So werde auch über den Sommer hinweg mit Ausdauersportarten wie Laufen, Skirollern oder Mountainbike-Fahren trainiert. In der Skizunft gebe es eine Laufabteilung, die mit Läufern des SV 69 Furtwangen kooperiere. So würden beispielsweise gemeinsam Veranstaltungen besucht und trainiert.

Bedarf für Veränderungen angesichts schwieriger gewordenen Wintersportbedingungen sieht Kleiser aber nicht und verweist darauf, dass es bei der Skizunft gut laufe.