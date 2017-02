Furtwangen Simon Rieber ist erfolgreichster Jäger bei Fuchswoche im oberen Bregtal

44 Füchsen, drei Marder und ein Iltis werden bei der Fuchswoche von Jägern in der Region Furtwangen zur Strecke gebracht.

Fuchswoche beendet: Das gemeinsame Streckenlegen der Fuchswoche fand im Beisein von Hegeringleiter Erich Straub und der Jagdhornbläser des Hegerings Oberes Bregtal am Grundhof bei Rohrbach statt. Optimale Witterungsbedingungen und das Engagement der Bregtal-Jäger ermöglichten die Strecke von insgesamt 44 Füchsen, drei Mardern und einem Iltis. Erfolgreichster Raubwildjäger war in diesem Jahr Simon Rieber aus Furtwangen mit neun erlegten Füchsen und einem Iltis, dicht gefolgt von Erich Straub aus Linach mit sieben Füchsen und einem Marder. Stellvertretend für Kreisjägermeister Knut Wälde dankte Reinhold Mayer dem Hegering für die erfolgreiche Fuchswoche und hob besonders die Bedeutung für den Schutz der Auerhühner hervor. Erfreulich sei, dass alle Bälge, also die Felle der Tiere, verwertet würden, teilten die Jäger mit. Bild: Hegering