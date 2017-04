Furtwangen Seltene Erwachsenentaufe in der Osternacht

Seltene Erwachsenentaufe in der Osternacht

Es war ein besonderer Moment für die Furtwanger Pfarrgemeinde St. Cyriak. Amelie Njiki Silea aus Kamerun wurde gleichzeitig gefirmt.

Während in den übrigen Pfarrgemeinden der Seelsorgeeinheit Bregtal Gütenbach, Schönenbach, Rohrbach, Neukirch und Vöhrenbach die Auferstehungsfeiern zur Osternacht stattfanden, wird dies in der Furtwanger Pfarrgemeinde St. Cyriak seit Jahren am Sonntagmorgen beim Morgengrauen gefeiert.

Wieder waren zahlreiche Gläubigen zur frühen Stunde in die Pfarrkirche gekommen. Auch dort begann die Feier mit dem Osterfeuer vor der Pfarrkirche. Pfarrer Paul Demmelmair segnete dort die Osterkerze und entzündete sie, um dann in die unbeleuchtete Kirche einzuziehen.

Nach dem Gloria wurden dann zum Zeichen der Auferstehung wieder die Lichter in der Pfarrkirche entzündet und auch die Orgel erklang wieder, die seit dem Gründonnerstag geschwiegen hatte. In seiner Predigt ging Pfarrer Paul Demmelmair auf die ausführliche Schilderung der Auferstehung bei Matthäus ein, in der gleich verschiedene Botschaften übermittelt wurden.

Dazu gehört gleichermaßen die Übermittlung der guten Nachricht, dass Jesus erstanden ist als auch dann die direkte Begegnung mit dem Auferstandenen. Traditionell gehört zur Feier der Osternacht auch die Weihe des Taufwassers.

In diesem Jahr war dies in Furtwangen etwas Besonderes: denn hier gab es ein seltenes Ereignis, die Taufe einer Erwachsenen. Amelie Njiki Silea, Studentin der Elektrotechnik aus Kamerun, war in den vergangenen Monaten auf die Taufe vorbereitet worden und wurde nun, begleitet von ihrer Taufpatin Marie Therese, von Pfarrer Paul Demmelmair im Gottesdienst getauft.

Nach der Taufe wurde sie traditionell mit dem weißen Kleid bekleidet und erhielt die Osterkerze, was von Gottesdienstbesuchern mit Beifall quittiert wurde. Aber es folgte hier noch mehr. Bei der Taufe eines Erwachsenen wird im gleichen Gottesdienst auch noch die Firmung gespendet und das erste Mal die Eucharistie gereicht, also die Erstkommunion.

Die Taufe ist das schönste und größte Sakrament, das Christen geschenkt werden kann. Darum hat besonders die Taufe Erwachsener einen hohen Stellenwert im Leben der Gemeinde. Das Sakrament wird meist in der größten und bedeutendsten Liturgie, in der Feier der Osternacht, vollzogen.