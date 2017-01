Furtwangen Schwitzen für das eiskalte Vergnügen

Herbert Fautz und Rolf Faller vom Bregtalliftverein sind jetzt Seilbahnbetriebsleiter. Die beiden Männer drückten für ihr Diplom die Schulbank in Österreich.

Furtwangen – Herbert Fautz und sein Stellvertreter Rolf Faller erhielten jetzt ihr Diplom als Seilbahn-Betriebsleiter. Dafür mussten die gestandenen Männer noch mal die Schulbank drücken. Damit ist grünes Licht für den vom Bregtalliftverein getragenen Lift am Staatsberg gegeben.

Zunächst hieß es für die beiden Furtwanger Skifreunde schwitzen. Sie mussten einen Ausbildungskurs beim Wirtschaftsförderungsinstitut Wifi Österreich in Innsbruck absolvieren und wurden ins kalte Wasser geworfen, denn theoretische und praktische Vorkenntnisse gab es keine. Einen dicken Ordner an Informationen und Ausbildungsmaterial mussten sie bewältigen. Die Anforderungen waren hoch, denn fachmännische Dozenten vermittelten ein großes Spektrum von Mechanik, über Wertstoffkunde, Hydraulik und Seilbahntechnik bis hin zur Beschaffenheit von Seilen und rechtlichen Normen. Auch Arbeitnehmerschutz und Beförderungsbedingungen mussten beherrscht werden, und da sind sich beide einig: „Menschenleben muss geschützt werden.“

Die Männer im Alter von 63 und 64 Jahren hatten sich enorm zu konzentrieren, um das umfangreiche Wissen zu speichern. Die Prüfung dauerte rund vier Stunden. Die anderen Teilnehmer waren zwischen 19 und 27 Jahre alt und besaßen teils schon praktische Erfahrungen aus entsprechenden Berufen.

17 Österreicher, fünf Deutsche und ein Slowene waren beteiligt. Ein Bürgermeister aus dem Zillertal musste den Kurs belegen, da seine Gemeinde aus touristischen Gründen den Skilift übernahm. Nach anstrengenden fünf Tagen mit 40 Unterrichtsstunden erhielten die Furtwanger eine vom Kurs- und Institutsleiter unterzeichnete Teilnahmebestätigung.

Zeit, um Innsbruck kennenzulernen, blieb ihnen nicht, und Ausbildungsstätten kennt man in Deutschland noch nicht. Die Urkunden wurden direkt dem Vereinsvorsitzenden Manfred Mark zugeleitet. Damit ist eine Voraussetzung für den Skiliftbetrieb erfüllt und das Landratsamt kann die nötige Betriebsgenehmigung erteilen.

Beim Lehrgang gab es auch Kurioses, denn gelehrt wurde österreichisches Recht, was zu deutschen Gesetzen teils recht unterschiedlich aussieht. Auch einen Taschenrechner hätten sie gebraucht, denn komplizierte Berechnungen zum Spleißen (Zusammenfügen) der Drahtseile war nötig. Auch die Beschaffenheit von Seilen, deren Seele sowie die Zugkräftigkeit und Gleitfähigkeit mussten beherrscht werden. In Furtwangen sind beide für den technischen Betrieb des „Schleppliftes mit hoher Seilführung“ zuständig, müssen die Sicherheitseinrichtungen und die komplette Anlage mit Berg- und Talstation in einem Wochenturnus überwachen.

Für den Zustand der Piste sind sie nicht verantwortlich. Das erste der ehrenamtlichen Mitglieder muss die Spur legen, ein Pistenbully sorgt für Perfektion. Hoffnung der beiden Fachleute ist, dass es den Winter über genügend Schnee gibt und sich die Skiliftnutzer vernünftig verhalten. Bislang steht noch nicht fest, wann der Bregtallift öffnet. Nach Auskunft der Tourist-Info müsse erst noch weiterer Schneefall abgewartet werden.