Furtwangen Schwerer Brand gefährdet Furtwanger Stadtzentrum

Die Feuerwehr bekämpft die Flammen an der Fohrenstraße und verhindert erfolgreich ein Übergreifen auf benachbarte Gebäude. Dabei wird erneut deutlich: Der historisch gewachsene Stadtkern birgt große Gefahren.

Furtwangen – Großeinsatz für die Feuerwehr in Furtwangen: ein Wohngebäude an der Fohrenstraße, direkt gegenüber des Gasthauses Rössle, wurde durch einen Brand weitgehend zerstört. Menschen kamen nicht zu Schaden, das Übergreifen der Flammen auf die Nachbargebäude konnte trotz der engen Bebauung verhindert werden. Die Experten vor Ort gehen derzeit davon aus, dass der Brand eine technische Ursache hatte. Womöglich gab es einen Defekt an einer alten Elektro-Leitung im Dachgeschoss des Gebäudes. An dem Haus waren Renovierungsarbeiten im Gange. Das berichtet Dieter Popp, Pressesprecher beim Polizeipräsidium Tuttlingen. Die acht Bewohner des Hauses, allesamt Studenten, blieben unverletzt.

Es war nicht der erste Brand an dieser Stelle: 1883 ging das Gebäude schon einmal in Flammen auf, insgesamt sieben Häuser fielen damals dem Feuer zum Opfer, als die Flammen auf die Nachbarschaft übergriffen. Dieser Umstand beweist, dass der historisch gewachsene Kern Furtwangens wie in anderen vergleichbaren Städten bei Bränden großer Gefahr ausgesetzt ist. Heutzutage aber kann man solchen Feuern ganz anders begegnen als noch vor 120 oder 130 Jahren.

Auch als die Feuerwehr-Abteilung Furtwangen gestern am Rössleplatz eintraf, war schnell klar, dass der Brand deutlich über einen kleinen Wohnungsbrand hinausging. Der Furtwanger Abteilungskommandant Jürgen Scherzinger, der die Gesamt-Einsatzleitung übernahm, alarmierte nach. Im Einsatz waren schließlich 85 Feuerwehrleute: Zum einen die Feuerwehr Furtwangen mit ihren Abteilungen aus den Ortsteilen, Unterstützung kam aber auch aus Vöhrenbach und Gütenbach; aus Schonach wurde eine zweite Drehleiter angefordert. Nicht zuletzt traf auch Kreisbrandmeister Florian Vetter ein und beobachtete das Geschehen. Und im Hintergrund war einmal mehr die Führungsgruppe Oberes Bregtal damit beschäftigt, die Furtwanger Feuerwehr bei diesem Einsatz organisatorisch zu unterstützen. Ebenfalls im Einsatz war neben der Polizei das Rote Kreuz mit 20 Helfern aus Furtwangen und Vöhrenbach. Eine wichtige Aufgabe für sie war unter anderem die Verpflegung der Feuerwehrleute während des mehrstündigen Einsatzes.

Wegen der starken Rauchentwicklung wurden die Nachbarhäuser evakuiert. Zumindest die beiden Obergeschosse des Brand-Gebäudes und das Dach sind komplett zerstört, das Haus ist einsturzgefährdet. Die Fassaden des Hauses wurden gekühlt, um die nahen Nachbarhäuser nicht durch die Hitzeeinwirkung zu gefährden. Ebenso wurde vom Sommerberg her gelöscht, um den nur wenige Meter entfernten Wald nicht zu gefährden. Mit den beiden Drehleitern aus Furtwangen und Schonach wurde der Brand von oben bekämpft. Das Wasser für die Löscharbeiten wurde dabei aus verschiedenen Hydranten und aus der nahen Breg entnommen. Gegen Abend war der Brand so weit unter Kontrolle, dass nicht mehr alle Einsatzkräfte gebraucht wurden. Es zeichnete sich aber ab, dass die Abteilung Furtwangen die Nacht hindurch mit Brandwache und Nachlöscharbeiten beschäftigt sein würde.

Während der Löscharbeiten war die Allmendstraße für den gesamten Verkehr gesperrt. Der Busbahnhof konnte in dieser Zeit nicht angefahren werden.