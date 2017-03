Furtwangen Schwarzwald-Mädle schießt scharf

Eine Bereicherung erfährt die Kunstszene in Furtwangen: Der Grafikdesigner Florian Tröger aus Freiburg stellt Werke bei „Kunst im Rathaus“ aus. Die Ausstellung ist bis 28. April von 9 bis 12.30 Uhr zu sehen.

In lockerer Atmosphäre wurde die von Rathaus-Mitarbeiter Michael Schlageter angestoßene Schau eröffnet. Bürgermeister Josef Herdner war davon angetan, dass sich der Künstler thematisch mit dem Schwarzwald beschäftigt und manches Klischee in die moderne Welt transportiert, was Ausdruck im Titel „Heimat is in your head“ finde. Die Reflexion der Schwarzwälder Heimat spiegele sich stark in einer Konfrontation durch verschiedene Interpretationen und finde in der Auseinandersetzung eine andere Sprache. Florian Tröger freut sich, in Furtwangen ausstellen zu können. Seine Bilder sollen „unseren Schwarzwald“ nach außen tragen. Diverse Elemente sollen in Verbindung mit Accessoires unterschiedliche Menschen ansprechen.

Florian Tröger, Jahrgang 1991, von Haus aus Grafikdesigner, ist seit 2015 freischaffender Künstler und hat im Südwesten mehrere Ausstellungen beschickt. Seit seiner Jugend ist die Malerei seine Passion. Als Mittel dienen ihm Bleistift und Aquarellfarben. Der geometrisch-architektonische Aufbau seiner Werke verrät den Grafiker. Wert wird auf Qualität gelegt. Anspruchsvoll sind die limitierten gerahmten Drucke, die mittels Kontaktscannersystem auf hochwertiges Papier durch eine Spezialfirma projiziert werden.

Tröger ist Vertreter der Moderne, die auch im aktuellen Design von Kuckucksuhren oder in der Mode Niederschlag findet. Frauen, Tiere, Uhren erscheinen als Hauptthemen. Hirsche, Füchse, Bollenhut oder Schäppel gehören dazu. Manches wirkt märchenhaft und ist an alte Erzählungen angeknüpft. Landschaftliche Bezugspunkte sind vorrangig, und der Betrachter muss genau hinsehen, um die vielen Details zu erkennen, die vom Hirschkäfer über Eicheln, Fingerhut bis hin zu einfallsreichen Tattoos reichen.

Gekonnt sind die Ensembles, Ironie und Sexsymbole schwingen mit. Namen tragen die Bilder nicht, daher gibt es Gelegenheit der Interpretation.