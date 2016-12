Neukirch Schwank in drei Akten: Andreas Kapp zieht die Theater-Fäden

Schwank in drei Akten: Andreas Kapp zieht die Theater-Fäden

Die Sportfreunde Neukirch versprechen ihrem Publikum einen turbulenten Bühnenspaß. Zu einem Schwank in drei Akten laden sie am Freitag, 30. Dezember, beim weihnachtlichen Theaterabend ein. Gespielt wird „Erstens kommt es anders …“ von Walter G. Pfaus.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Neben zwei neuen Schauspielern hat die Theatergruppe nach 15 Jahren auch wieder einen Regisseur. Andreas Kapp konnte für diese Aufgabe gewonnen werden. Er selbst arbeitet lieber im Hintergrund mit. Bei der Aufführung übernimmt er die Rolle des Souffleurs.

Selbst in eine Theaterrolle schlüpfen wollte Kapp nicht. „Ich kann mir diese komischen Sätze nicht merken“, sagt er. Vor über 30 Jahren hat er in seiner Heimat Heidelberg bei der dortigen KJG in der Technik der Theatergruppe mitgearbeitet. Eine Schauspielrolle hatte er nicht beim Theater, sondern vor 15 Jahren im Fernsehen. Da spielte er bei den Fallers mit und hatte eine kleine Sprechrolle als Reporter.

Es gilt, zwei neue Theaterspieler zu integrieren. Nicht in Neukirch, aber seit mehreren Jahren in Urach war Lothar Hättich auf der Bühne. Er wurde kurzfristig für die Sportfreunde Neukirch engagiert. Der Verein ist ihm bestens bekannt, hat er die Sportfreunde doch zwölf Jahre als Vorsitzender geleitet.

Ebenfalls neu in der Truppe ist Bernd Dorer. Er steht mit seinen 17 Jahren erstmals auf der Bühne. Etwas Theaterluft konnte auch er schon schnuppern. Allerdings im Freien mit einer Rolle beim Stauseetheater, das sein Großvater Bernhard Dorer geschrieben hat.

Etwas angepasst werden musste die Theaterbühne. Musste doch eine durchsichtige Tür als Terrassentür eingebaut werden. Theaterspieler Thorsten Weiß arbeitet bei Duravit und hat eine nicht mehr benötigte Duschkabinentüre mitgebracht. Auf der Neukircher Theaterbühne kann diese noch ganz gut gebraucht werden.

Turbulent geht es auf der Bühne bei der Aufführung zu. Die Geschichte: Kinder und Oma sind ein paar Tage weg und das Ehepaar Valentin freut sich auf eine geruhsame Zeit. Aber es kommt Besuch, und der Besuch bleibt.

Karten im Vorverkauf gibt es bei der Metzgerei Waldvogel und in der Drogerie Müller für sechs Euro. An der Abendkasse sind Karten für sieben Euro erhältlich. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr.