Furtwangen Schulleben so bunt wie Lollipops

Viertklässler an der Friedrichschule mit Programm verabschiedet.

Furtwangen (sh) 35 Schüler der beiden vierten Klassen der Friedrichschule wurden mit einer schwungvollen Feier aus der Grundschule in die weiterführenden Schulen entlassen.

Im Mittelpunkt stand dabei ein Piraten-Musical. Originell war dabei die Idee, die Zeugnisausgabe an die Schüler direkt in das Musical zu integrieren.

Im Namen der Lehrer der Schule übernahm es Gabriele Herb, bei der Begrüßung in der gut besetzten Festhalle verschiedene Dankesworte auszusprechen – dem Freundeskreis, der ehemaligen Lehrerin Annemarie Mairon, allen Helfen, den Eltern und nicht zuletzt den Kindern selbst. Im Namen des Elternbeirates dankte Esen Altintas den Eltern für die Mitarbeit in all den Jahren und wünschte gleichzeitig den Schülern für ihren nächsten Lebensabschnitt alles Gute. Ihr selbst habe es viel Spaß gemacht, Eltern wie Schüler die Jahre hindurch zu unterstützen.

Ein Grußwort kam auch vom Schulleiter der Bregtalschule, Jürgen Dicke-Bonk. Denn erneut war es eine Integrationsklasse, in der auch sieben Schüler der Bregtalschule vier Jahre lang integriert waren. Für beide Seiten bedeutete dies viele enge Kontakte und auch Toleranz zu erlernen. Sein Dank galt allen Beteiligten für die breite Unterstützung. Er kündigte gleichzeitig an, dass im kommenden Schuljahr keine Integrationsklasse zustande kommen werde, man aber zuversichtlich sei, im Schuljahr 2018/19 wieder eine solche Klasse an die Friedrichschule entsenden zu können.

Nach einem gemeinsamen Lied zum Auftakt folgte nun von der einen Klasse ein gelungenes Musikstück mit Orff-Instrumenten. Originell war dann der musikalische Auftritt der anderen Klasse mit den sogenannten Boom­whackers, Klangröhren aus Kunststoff, die einfach mit der Hand geschlagen wurden. Schon erklangen je nach Farbe und Größe unterschiedliche Töne, ideal zum Trainieren des Rhythmusgefühls und zum gemeinsamen Musizieren.

Die Kinder besangen gemeinsam mit ihren Lehrerinnen ihre Klasse mit dem Lied „Wir sind eine tolle Klasse“. Die Lehrer übernahmen es bei diesem Lied gemeinsam, jedes einzelne Kind der Klasse kurz vorzustellen und zu charakterisieren. Also ein sehr persönliches Lied dieser Klasse. Und schließlich folgte das Musical über eine Piraten-Bande auf der Suche nach dem großen Schatz.

Auch hier ging es sehr persönlich um die Klasse und die Friedrichschule, beispielsweise um den Sportunterricht. Zuerst gab es eine bunte, schwungvolle Sport-Präsentation auf der Bühne, anschließend war sogar der ganze Saal gefordert sich gemeinsam mit den Kindern um voll zu bewegen.

Das Leben an der Friedrichschule war bunt wie Lollipops, was die Kinder dann gemeinsam vorführten. Dies wurde deutlich mit einem Geschenk an die Schule selbst: ein Kunstprojekt, bei dem jedes der Kinder ein kleines Gemälde beigetragen hatte. Dann entdeckte man endlich die große Schatzkiste. Und welche Freude, als man diese Kiste öffnete, waren hier die Zeugnisse drin, die nun im Rahmen dieses Musicals verteilt wurden. Und dazu gab es für jedes Kind einen Computer-Stick mit 800 Bildern aus der ganzen Schulzeit vom ersten Schultag an.