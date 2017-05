Furtwangen Schriftliche Prüfungen in Furtwangen abgeschlossen

Gymnasiasten und Realschüler atmen erst einmal tief durch – doch die zweite Runde findet im Juni statt.

Furtwangen – Mit der Französisch-Klausur am Gymnasium des OHG am gestrigen Freitag ist nun der Stress der schriftlichen Abschlussprüfungen an Realschulen und Gymnasien in Furtwangen zu Ende. Dabei gab es in diesem Jahr vor allem einige terminliche Neuerungen beim Abitur. An der Realschule des OHG waren es 54 Schüler, die in Englisch, Deutsch und Mathematik schriftlich geprüft wurden. Die Mathematik-Prüfung fand zeitgleich mit der Prüfung am Gymnasium des OHG statt. Für die übrigen Fächer gibt es an der Realschule eine mündliche fachübergreifende Kompetenzprüfung.

Dafür haben sich die Schüler schon vor einiger Zeit ein bestimmtes Thema ausgesucht. Dazu mussten sie im Rahmen des laufenden Unterrichts zwei Aspekte aus verschiedenen Fächern in der Kleingruppe herausarbeiten und vorstellen.

Am 26. und 27. Juni folgen mündliche Prüfungen, falls die Schüler in den drei Hauptfächern noch einmal eine bessere Leistung abliefern wollen. Den Abschluss feiern die Realschüler am 7. Juli mit der Zeugnisübergabe am OHG und der anschließenden Feier in der Schwarzwaldhalle.

Am Gymnasium des OHG gab es wesentlich mehr schriftliche Prüfungen, je nachdem welche Fächerkombinationen die Schüler für die Oberstufe gewählt hatten. Deutsch und Mathematik waren allerdings für alle verpflichtend. Neu war hier, dass zwar wie bisher die Prüfungen mit Deutsch begannen, aber Mathematik erst am Mittwoch dieser Woche geprüft wurde. Neben diesen beiden Fächern gab es am OHG noch schriftliche Prüfungen in Französisch, Englisch, Spanisch, Biologie, Chemie, Geografie, Gemeinschaftskunde und Religion, ebenso in Sport, Musik und bildende Kunst, wobei hier noch zusätzlich eine fachpraktische Prüfung dazukommt.

Insgesamt waren es 45 Abiturienten. Auch am Gymnasium lief die Prüfung problemlos ab. Die einzige Besonderheit war die Tatsache, dass nach dem Diebstahl der Abituraufgaben für Mathematik und Englisch in einem Stuttgarter Gymnasium diese Aufgaben noch einmal neu gestellt werden musste. Doch auch dies lief, so Schulleiterin Ursula Kiefer, reibungslos ab. Den Abschluss bildet die mündliche Prüfung am 29. und 30. Juni. Zuvor sind die Lehrer des OHG als Prüfer unterwegs am Kolleg St. Sebastian in Stegen. Die Abitursfeier findet am 1. Juli statt, erstmals in der Festhalle Vöhrenbach.

Bei den beruflichen Gymnasien der Robert Gerwig Schule wurden die Termine neu geordnet. Bereits vor den Osterferien begann man mit Mathematik, Englisch und den übrigen Prüfungsfächern. Die Deutschprüfung fand zeitgleich mit den allgemeinbildenden Gymnasien nach den Osterferien statt.

Dies setzte vor allem die Deutschlehrer unter Druck, die die Arbeiten innerhalb einer Woche korrigiert haben müssen.

Insgesamt sind es 37 Abitursanwärter, davon zehn im Bereich Gestaltung und Medientechnik, elf im Wirtschaftsgymnasium und 16 bei Technik und Management. Es folgen praktische Prüfungen in den Profilfächern oder in Sport. Am 29. Juni finden die mündlichen Prüfungen statt.