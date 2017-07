Furtwangen Schönes Fest zu Ehren des Patrons

Das Patrozinium wird in St. Cyriak feierlich begangen, der Kirchenchor singtdie Messe von Tumbling – und das Pfarrfest wird am 8. Juli begangen.

Furtwangen – Mit einem feierlichen Gottesdienst feierte die Pfarrgemeinde St. Cyriak in der Seelsorgeeinheit Bregtal das Fest des Kirchenpatrons, des heiligen Cyriak. In diesem Jahr war das Patrozinium erstmals seit vielen Jahren nicht mit dem Pfarrfest verbunden. Dieses findet nun in etwas veränderter Form am kommenden Samstag, 8. Juli, statt. Die musikalische Gestaltung des Gottesdienstes übernahm der Kirchenchor St. Cyriak unter Leitung von Frank Rieger und begleitet von Hoon Jeon-Mittermaier an der Orgel. Es erklang die Messe in G von Christopher Tumbling, die der Kirchenchor schon mehrfach aufgeführt hatte. Diese Messe des englischen zeitgenössischen Komponisten war im Jahr 2013 in Schwäbisch Gmünd uraufgeführt worden. Die Messe war eine Auftragskomposition zum 200. Jubiläum der Pfarrkirche St. Cyriak. Und so war es natürlich passend, diese auch beim Patrozinium der Furtwanger Cyriak-Kirche aufzuführen.

Zu Beginn schilderte Pfarrer Paul Demmelmair, dass ihm selbst der heilige Cyriak lange unbekannt gewesen sei. Der Name „Cyriakus“ bedeute „dem Herrn gehörig“ und sollte damit für alle Christen das Lebensprogramm kennzeichnen. Er schilderte auch die Lebensumstände und das Martyrium des Heiligen Cyriak. Gleichzeitig bedauerte er, dass es in der Pfarrkirche selbst keine Figur dieses Heiligen und Patrons gebe, lediglich im Foyer des Altenheims. In seiner Predigt ging Pfarrer Demmelmair auf die Lesung ein, in der Paulus darauf hinwies, dass „wir auf Christi Tod getauft sind“. Dies sei widersprüchlich und kennzeichne sowohl das Leben als den Tod und die Gefahr. Das Untertauchen bei der Taufe, wie es früher praktiziert wurde, stehe stellvertretend für den Tod, das Auftauchen für die Auferstehung.

Viele Jahre war mit dem Patrozinium auch das zweitägige Pfarrfest im Pfarrsaal verbunden. In diesem Jahr hatte man sich entschieden, dieses Pfarrfest einmal in einem etwas anderen Rahmen durchzuführen. Vor allem für die Kindergärten, die jeweils das Programm an den Nachmittagen gestalten mussten, sei das Pfarrfest in dieser Form eine starke Belastung gewesen, so der Pfarrer auf Nachfrage. Und so entschied man sich, das Pfarrfest nun nur an einem Samstag in einem Festzelt beim Kindergarten Lindenstraße durchzuführen. Diese neue Form des Festes solle anschließend noch einmal kritisch hinterfragt werden. Im Anschluss an den Festgottesdienst wurde zu einem kleinen Sektempfang eingeladen. Wegen des kühlen Wetters wich man in das Foyer des Pfarrsaals aus.

Mit dem Pfarrfest feiert die Furtwanger Pfarrgemeinde das Patrozinium, also das Fest des Kirchenpatrons St. Cyriak. Eigentlich feiert die katholische Kirche diesen Heiligen am 8. August, doch da dieser Termin in den Sommerferien liegt, wird das Fest in Furtwangen schon seit vielen Jahren rund vier Wochen vorverlegt. Der heilige Cyriak lebte um das Jahr 300 in Rom und wurde 306 zum Diakon geweiht. Bei den Christenverfolgungen unter Kaiser Maximian oder seinem Sohnes Kaiser Maxentius wurde er mit seinen Gefährten hingerichtet. Typisch bei der Darstellung sind das Gewand des Diakons und die Palme des Märtyrers, häufig führt er aber auch (wie im Furtwanger Altenheim) einen Teufel an der Kette mit sich. Dies erinnert an die Legende, dass er die Tochter des Kaisers Diokletian von einer Besessenheit geheilt habe. Der Heilige ist Patron der Winzer wird zu den 14 Nothelfern gezählt.