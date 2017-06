Furtwangen Schönenbacher Sportwoche gibt wieder so richtig Gas - Mit Bildergalerie!

Partys nach den Spielen sind neben dem Sport der große Renner, am morgigen Montag ist Finale mit dem Handwerkervesper.

Eine durchweg zufriedene Bilanz können die Verantwortlichen zum bisherigen Verlauf der traditionellen Schönenbacher Sportwoche ziehen. Unter anderem die beiden Partys am Freitag und Samstag waren von hervorragender Stimmung geprägt.

Am Freitag war es eher das jüngere Publikum, das hier ins Festzelt beim Sportplatz eingeladen war. DJ Daniel Ippendorf sorgte mit entsprechenden aktuellen Titeln für Stimmung wie auf einer College-Party. Für Heiterkeit und Spaß sorgte ein Beer-Pong-Wettbewerb.

Am Samstag ging es erst weiter mit Verbandsspielen der Jugendmannschaften, bevor dann der erste Elfmetercup der Vereine startete. Anstelle des bisher üblichen Gerümpelturniers waren nun auch die Vereine zum Elfmeterschießen aufgefordert. Acht Vereine beteiligten sich an dem Wettbewerb jeder gegen jeden. Klarer Sieger des Turniers wurde der Gesangverein Schönenbach mit fünf gewonnenen Spielen und 15 Punkten. Mit vier gewonnenen Spielen und 14 Punkten belegte das Dream-Team Rohrbach den zweiten Platz. Dies allerdings nur aufgrund des besseren Torverhältnisses, denn auch die drittplatzierten Buslochhexen Schönenbach hatten vier Spiele gewonnen und 14 Punkte erreicht.

Nach dem Erfolg des vergangenen Jahres wurde dann am Abend die Wälder Kult-Kneipen-Party wiederholt. Bei dieser zweiten Auflage hielt sich Initiator und Organisator Manfred Nopper an das Erfolgskonzept. Allerdings wurde mit dem Holzwurm noch an eine weitere Kneipe erinnert, die damals im Keller der heutigen Pizzeria Europa (damals Stadtcafé) mit ihren Kultgetränken „Grüne Witwe“ oder „Batida Kirsch“ sehr beliebt war. Daneben waren wieder mit ihren jeweiligen typischen Getränken vertreten der Schwarzwald-Keller („Schwert“), der Waldpeter, die Tenne sowie Zum Melle. Wieder kam dieses Konzept beim Publikum an, die Veranstaltung war sehr gut besucht und es herrschte hervorragende Stimmung.

Am Sonntag ging die Sportwoche weiter vor allem mit der Einweihung des neuen Spielplatzes und dem Frühschoppen. Am Montag geht die Sportwoche in die Finalrunde.

Programm am Montag

Zum Abschluss der Sportwoche findet am Montag, 26. Juni, wieder das Handwerkervesper statt. Beginn ist um 16 Uhr. Als sportliche Einlage findet ab 18.30 Uhr ein AH-Blitz-Turnier der Spfr. Schönenbach, des FC Furtwangen und des FC Vöhrenbach statt. Dort spielt jeder gegen jeden. Die Spielzeit beträgt jeweils 30 Minuten. Gegen 20 Uhr ist die Verlosung der Tombola.