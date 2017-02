Schönenbach läutet am Samstag die närrische Zeit ein. Der Auftakt ist traditionell im Vereinsheim der Sportfreunde.

Am kommenden Samstag, 11. Februar, ist es so weit: In Schönenbach rufen der Musikverein, die Strohhansel, die Buslochhexen und zahreiche andere Narren die Fasnet aus. Der Startschuss fällt, wie in den vergangenen Jahren, um 13 Uhr im Vereinsheim der Sportfreunde Schönenbach. Während dies in Schönenbach schon eine alte Tradition ist, die der Musikverein seit 1949 pflegt, war es am 25. Januar 1997, das heißt vor 20 Jahren, der erste Auftritt der Buslochhexen Schönenbach in der Öffentlichkeit.

Dem folgten dann anlässlich der Fasnet 1997 gleich noch mehrere Auftritte. Bereits nach der Fasnet 1996 entwickelten sich die ersten Ideen zu einer eigenen Hexengruppe. Unter der Regie von Gerd Hummel fand man so bei den Sportfreunden Schönenbach viele Interessenten. In großer Eile wurden das Häs und die Maske entwickelt. Die Buslochhexen wurden dann offiziell als Gruppe der Sportfreunde Schönenbach gegründet, denen sie bis heute angehören.

Der Name rührt vom Gewann Busloch her, in dessen Nähe das Sportgelände der Sportfreunde beheimatet ist. Bei der Fasnet 1997 traten die Buslochhexen Schönenbach dann erstmals mit 28 Hästrägern an der Fasnet auf und waren damit auch die erste Narrengruppe aus Schönenbach.

Bereits im Jahr darauf fanden sich dann weitere Interessenten zusammen und gründeten den Narrenverein Strohhansel Schönenbach.

Die Buslochhexen waren 1998 bereits auf 50 Mitglieder angewachsen. Heute zählt man 85 Mitglieder, von denen noch 15 aktiv sind, die schon 1997 beim ersten Fasnetausrufen mit den Buslochhexen dabei waren.

Die bisherigen Hexenmeister der Schönenbacher Gruppe: 1997 bis 1999 Gerd Hummel, 1999 bis 2003 Horst Hettich, 2003 bis 2008 Claudia Seifritz, 2008 bis 2012 Gerd Hummel, 2012 bis 2015 Matthias Kleiser und seit 2015 Gerd Hummel.