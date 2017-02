Furtwangen Schönenbach steht im närrischen Zauberwald

Beim bunten Abend spielt sich Märchenhaftes ab.

Furtwangen-Schönenbach – Mitten in Schönenbach fand man am Sonntagabend ein Märchenland: Viele musizierende Elfen und Zwerge sorgten für bunte Unterhaltung im Gasthaus „Löwen“.

Der Musikverein Schönenbach hatte zu seinem traditionellen bunten Abend eingeladen, einem weiteren Höhepunkt der Schönenbacher Fasnet. Durch das Programm führte einmal mehr der Vorsitzende des Musikvereins, Alexander Kemmerle. Ihm wurde allerdings dann auch gleich von Märchenerzähler Stefan Schwarzkopf deutlich gesagt, woher der Wind weht. Denn in dem Märchen ging es immer wieder um den großen Musikverein mit dem kleinen Vorstand. Unter anderem meinte Stefan Schwarzkopf, dass diesem Vorstand nur noch die Peitsche fehle, um seine Herde richtig treiben zu können. Bevor aber der Märchenerzähler auf der Bühne Platz nahm, gab es erst den üblichen Einzug des Musikvereins im Elfen- und Zwergen-Kostüm. Unter der Leitung von Bernhard Weißer sorgten sie gleich zu Beginn für Stimmung im Saal. Ansonsten war man beim Musikverein in diesem Jahr für die musikalische Unterhaltung neue Wege gegangen: Statt des bisher üblichen Alleinunterhalters waren es in diesem Jahr zwei DJs: Mario Ketterer und Marco Trenkle spielten gekonnt die exakt passenden Musiktitel zum Mitschunkeln.

Gäste aus Neukirch sagten sich dann auf der Bühne an: Die Klatschweiber aus Neukirch unterhielten bestens mit einer Klatschnummer. Mit einem kleinen Sketch kamen zwei Mädels auf die Bühne im Zauberwald. Stammgäste beim bunten Abend in Schönenbach sind schon seit Jahren die Dance Devilz, die auch in diesem Jahr wieder mit ihrem flotten Tanz aus dem Candyshop für Stimmung sorgten.

Und dann gab es für die Zuschauer im Saal einen interessanten Einblick ins Vereinsleben: Das Holzregister des Musikvereins stellte mit Michael Hug als Dirigent eine mehr oder weniger chaotische Registerprobe dar, die in einem Instrumenten-Tanz und Stimmungsliedern endete.

Über das neue Schönenbacher Altenheim „Abendröte“ berichtete dann Daniela Seubel. Bei ihr wie auch bei den anderen Programmpunkten gab es auch immer wieder den einen oder anderen Seitenhieb auf die Schönenbacher Mitbürger. Nicht fehlen dürfen beim Musikverein natürlich auch die Strohhansel als Gäste, die sich mit einem Tanz der Frösche und ihren beiden Prinzessinnen präsentierten. Und schließlich kamen die Ü-40-Musikerinnen, die aber offensichtlich noch einmal deutlich gealtert waren, auf die Bühne für eine kleine Shownummer mit Musik und interessanten Erzählungen.

Nachdem das Programm beendet war, gab es wie üblich den kleinen Umbau. Auf der Bühne wurde die Bar eröffnet, und es konnte auch zur Musik der beiden DJs getanzt werden.