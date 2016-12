Schönenbach Schönenbach: Turbulenzen prägen 2016 und neue Gefechte stehen 2017 an

Schönenbach: Turbulenzen prägen 2016 und neue Gefechte stehen 2017 an

Hansjörg Hall zieht im Ortschaftsrat Schönenbach Bilanz: Die Feuerwehrgarage ist das großes Thema des Jahres 2016 und neue Baugebiete sollen junge die Generation in Zukunft im Ort halten.

Ein ganz zentrales Thema für Schönenbach sei in den kommenden Jahren die Suche nach neuen Baugebieten, um die jüngere Generation im Ort zu halten. Das sagte Ortsvorsteher Hansjörg Hall in der letzten Ortschaftsratssitzung 2016.

Er zog Bilanz und gab einen Ausblick auf kommende Vorhaben. Gleich zu Beginn erinnerte er an die Turbulenzen zum Jahresbeginn im Zusammenhang mit der Entscheidung im Gemeinderat gegen Baumaßnahmen am Rewe-Kreisverkehr. Doch all dies sei letztlich demokratisch entschieden worden, deshalb sei dieses Thema für ihn erledigt. Er trage auch niemandem etwas nach, sagte Hall.

Die wichtigste Entwicklung in diesem Jahr war wohl der Bau der neuen, schmucken Feuerwehrgarage. Noch steht allerdings nur das zusätzlich angeschaffte Mannschaftsfahrzeug darin. Doch für das neue Schönenbacher Löschfahrzeug sind bereits die Weichen gestellt. Als Wermutstropfen bezeichnete Hansjörg Hall allerdings die Tatsache, dass wegen voller Auftragsbücher sich die Auslieferung dieses neuen Fahrzeuges wohl bis Ende des nächsten Jahres verzögern dürfte.

Auch im Bereich der Straßen und Gehwege wurde einiges getan: Sanierungen am Niegenhirschwald sowie im Bereich Lochhofstraße und Vogt-Dufner-Straße. Vor allem aber konnte auch der Gehweg entlang der Landstraße zwischen der Oskar-Bürkle-Straße und dem Parkplatz beim technischen Rathaus fertiggestellt und damit eine große Sicherheitslücke geschlossen werden.

Beim Zusammenlegungsverfahren (BZ-Verfahren) Furtwangen-Linach-Schönenbach kommt nun auch wieder auf Schönenbacher Seite Bewegung hinein. Neben dem Wegebau können auch Breg-Brücken saniert werden, allerdings nur, wenn die Eigentümer tatsächlich auch mitziehen. Ein weiteres Thema ist die Sporthalle, wo die Beleuchtung durch energiesparende LED-Lampen ersetzt wurde. Nun stehen die Sanierung des Bodens und die Verbesserung der Isolierung an der Südseite auf dem Programm.

Stillstand gab es beim Thema Windkraft, wo Hansjörg Hall 2017 wieder neue „Gefechte“ gerade beim Thema Vogelschutz erwartet. Gespannt ist er auch auf die Pläne für das inzwischen verkaufte Gasthaus Sonne. Schließlich ging er noch kurz auf den Furtwanger Haushaltsplan und seine Entwicklung ein. Für Schönenbach sei allerdings nichts Größeres vorgesehen. Hier müssten die Verantwortlichen für die großen Projekte wie die OHG-Sanierung die Entwicklung genau beobachten und auf einen guten Weg steuern.

Hansjörg Hall schloss seine Ausführungen mit einem großen Dank an all diejenigen, die sich für Schönenbach engagieren: vom Gemeinderat und Ortschaftsrat bis zu Institutionen wie den technischen Diensten. Der stellvertretende Ortsvorsteher Ralph Wehrle dankte Hansjörg Hall für sein umfangreiches Engagement.