Furtwangen Sänger überzeugen mit Haydn-Messe

Ein festliches Hochamt wurde am zweiten Weihnachtsfeiertag in der Furtwanger Pfarrkirche St. Cyriak gefeiert. Pfarrer Paul Demmelmaier erinnerte bei seiner Begrüßung an den heiligen Stephan, und der Kirchenchor sang die „kleine Orgelsolomesse“ von Joseph Haydn.

Sie ist ein eingängiges Werk, der Komponist verstand es, in knapper Form den Teilen nach der Ordo Missae einen eindrucksvoll-religiösen, gefühlvollen und ideenreichen Stempel aufzudrücken. Der Kopenhagener Musikprofessor und einstige Mitarbeiter am Haydn-Institut in Köln, Jens Peter Larsen, bezeichnete allein das sanft verklingende „Agnus Dei“ als kleines Wunder.

Berühmtheit erlangte das Werk durch sein inniges „Benedictus“, das helle Strahlkraft durch das Sopran-Solo erfuhr, begleitet durch das konzertierende, fein ziselierte und verzierungsreichen Orgelspiel. Die „Missa brevis St. Joannis de Deo“ beeindruckte bereits beim warm empfundenen „Kyrie eleison“, ließ kunstvoll das textlich ineinander verschachtelte Gloria und Credo aufblühen und bezeugte Glaubensstärke. Das ­„Sanctus“ wurde hymnisch ausgestaltet. Die Aufführung durch den Kirchenchor unter dem straff führenden Dirigenten Frank Rieger und die Organistin Hoon Jeon-Mittermaier vermittelte beeindruckend die Aussagekraft. Auf die Gestaltung mit Streichern wurde verzichtet. Den gesamten orchestralen Part hatte die Organistin zu übernehmen.

Verena Schwer sang liebevoll das Benedictus, worauf der Chor mit einem gefestigtem „Hosanna“ antwortete. Zur Kommunion erklang daneben durch die Sopranistin und die Organistin Telemanns mehrteiliges „Machet die Tore weit“, und Dirigent Frank Rieger tat sich mit kernig-bombastischen Vor- und Nachspielen an der Orgel hervor.

In seiner Predigt betonte Pfarrer Demmelmaier, dass Weihnachten durch das Martyrium des heiligen Stephan kein idyllisches Familienfest ist, denn es gehe um die Nachfolge Jesu, die im Tod enden kann. Die Verfolgung von Christen gebe es seit den Anfängen, aber Christsein sei nie so gefährlich gewesen, wie derzeit. Weltweit würden rund 100 Millionen Christen diskriminiert, verfolgt und wie andere Gemeinschaften an der Religionsausübung gehindert. Und in Deutschland habe sich eine subtile Form der Verfolgung breit gemacht, die gläubige Menschen verachte. Aber man müsse das Bekenntnis zum Sohn Gottes aushalten. Daher wünschte der Prediger, „den Glauben offen zu leben“.