Furtwangen Sabine Schief serviert schwäbisch-süßes Seelentheater

In der Kulturfabrik Furtwangen präsentiert die Kabarettistin nicht nur Ignoranz als Schlüssel zum Glück.

Furtwangen – Herzhumor versprühte Sabine Schief in der Kulturfabrik mit schwäbischer Gosch und viel klugem Wortwitz. Bei ihrem ersten Soloprogramm „Stirb glücklich“ schlüpfte sie in verschiedene Rollen. Gebürtig aus Untertürkheim und aus einer Großfamilie stammend, bietet Schief genügend Zündstoff für ihr lebensnahes und frechwitziges schwäbisches Seelentheater, sie kratzt dabei an der Fassade des Alltags.

Mit Pumps im Stil Schwarzwälder Kirsch stöckelte sie über die Bühne, auf der sie schon mehrmals zu Gast war. Schnell stellte sie mittels Kontakt-Linsen den Kontakt zu ihrem Publikum her und gab gleich zu, dass sie auf Süßes steht, was auch an der Bühnendekoration abzulesen war. Einige Prachtexemplare ihrer Großfamilie hatte sie in ihrem Bühnengepäck. Tante Irina aus Kasachstan ist Feel-good-Managerin mit therapeutischem Anspruch, sie spricht mit russischem Pathos über Phobien und hat lustige Katzenwitze auf Lager. Auch die kleine Nichte mit Sabberlatz und Strickhäubchen berichtet von ihren Helikoptereltern mit Baby-Drohn und dem ersten Baby-Burnout. Ihre piepsige Babystimme würzt sie mit unnachahmlichen Lachern.

Der Onkel Georg ist in seinem Unglück sehr zufrieden, wettert gegen Dauergrinser und haut Lebensweisheiten raus, wie sie nur im Schwäbischen entstehen können. Tante Ulla arbeitet als Hellseherin im Karma-Kanal und orakelt, was die Klienten hören wollen.

Man muss ein bisschen irre sein, um in der Familie nicht unterzugehen, deshalb erholt sie sich durch Showeinlagen, singt, tanzt, schwoft mit einer riesigen Schokoladentafel und entdeckt die Ignoranz als Schlüssel zum Glück „was god des mi a?“ oder outet sich als Fleischgenießerin „I ess älles außer d' Haut“. Dazu dichtete sie bekannte Hits um.

„Scheitern für Anfänger“ brachte Tante Esmeralda als Domina unter die Leute. Schief fand stets den Kontakt zum Publikum und verblüffte mit extrem guten Ortskenntnissen. Mit Herz, Hirn und Humor zauberte sie ein sehr frisches, kurzweiliges und lebenskluges kittelschürzenfreies Programm auf die Bühne und machte Lachen als sozialen „Bäbb“ aus.

Das schwäbische Temperamentbündel hat starke Bühnenpräsenz, ist selbstironisch, wandlungsfähig und immer positiv – bis hin zur Blutgruppe.