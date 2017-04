Furtwangen Rohrbacher Landfrauen sind fast überall rege

Ob Sport, Handarbeiten oder Geselligkeit: Die 83 aktiven Frauen kennen keine Langeweile.

Furtwangen – Zu ihrer Jahreshauptversammlung trafen sich die Landfrauen Rohrbach im Gasthaus Löwen. Schriftführerin Silvia Grieshaber berichtete von den Aktivitäten des vergangenen Jahres. Gut aufgestellt wird der Landfrauenverein Rohrbach mit 83 jungen, älteren und alten Frauen die Zukunft im Ort mitgestalten.

Das Jahresprogramm richtet sich an alle Altersgruppen. Wöchentlich treffen sich junge Mütter unter der Leitung von Stephanie Fehrenbach mit den Jüngsten in der Krabbelgruppe. Verena Bianchi bietet für die älteren Kinder bis zum Schulalter das Eltern-Kind-Turnen an. Mit Gymnastik im Winter, Nordic Walking und Radfahren halten sich die sportlichen Frauen fit, und die Senioren in Bewegung tun ebenfalls mit Irmgard Stäudinger etwas für die körperliche und geistige Gesundheit. Der Handarbeitskreis ist ebenfalls beliebt zum Austausch bei Häkel-, Strick- und Näharbeiten.

Metzgermeister Andreas Braun erweiterte mit einem Vortrag über die Inhaltsstoffe in der Wurst das Wissen der Frauen, Apotheker Klaus Rapp referierte über Schmerzmittel. Aus Anlass des 50-Jährigen wurde mit einem Festessen im Gasthaus Löwen in Schönenbach gefeiert. Geehrt wurden dabei Mitglieder, die 25 Jahre und länger im Verein sind. Der jährliche Ausflug mit den über 80-Jährigen und der Seniorennachmittag für alle über 70-Jährigen mit Partnern rundeten das Jahresprogramm ab.

Rechnerin Silvia Schlosser berichtete anschließend über einen trotz der Jubiläumskosten erfreulichen Kassenstand und Einnahmen und Ausgaben im Jahr 2016. Zum letzten Mal als Kassenverwalterin lobte sie die Frauen, die mit Kuchenspenden für die Markttage dieses Programm möglich machen. Luzia Kaltenbach hatte mit Heidi Stumpp als Kassenprüferinnen ebenfalls ein letztes Mal ihren Bericht abgegeben und die korrekte Kassenführung bestätigt.

Ortsvorsteher Karl Wehrle beantragte die Entlastung des Vorstandes, danach fanden Vorstandswahlen statt. F. Olveira-Müller leitete als Vertreterin des Bezirksverbands Donaueschingen die Wahlgänge. Erfreut stellte sie wie auch ihre Vorredner fest, dass sich im Verein Alt und Jung zu einer guten Zusammenarbeit bereitfinden.

Als Vorstandssprecherin und Schriftführerin wurde Silvia Grieshaber bestätigt, Angelika Müller und Irmgard Blessing bleiben Stellvertreterinnen, Luzia Scherzinger und Christa Meier fungieren weiter als Beisitzerinnen. Neu dazugekommen als Vertreter der jungen Generation wurden Annette Willmann als Rechnerin und Isabel Wichmann und Sabine Scozzari als Beisitzerinnen gewählt. Die Kasse prüfen werden Erika Grieshaber und Frieda Wisser.