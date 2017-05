Furtwangen Regen macht sich im oberen Bregtal weiter rar

Die Trockenphase dauert auch im Monat April weiter an, das belegt die Wetter-Statistik von Bernward Janzing. Rund ein Drittel der Niederschläge fielen als Schnee.

Furtwangen – Und wieder gab es zuwenig regen: Der April setzte eine Trockenphase fort, die seit dem letzten Sommer andauert. Die Sonneneinstrahlung lag dementsprechend über dem langjährigen Durchschnitt, alleine die Temperatur erreichte einen mittelmäßigen Wert. Mit nur 74 Litern Niederschlag pro Quadratmeter erreichte der April an der Wetterstation auf dem Kussenhof nur 62 Prozent des langjährigen Mittelwertes. Die niederschlagreichsten Tage wurden zur Monatsmitte gemessen: Am 16. und am 17. April fielen jeweils gut 16 Liter pro Quadratmeter, was aber auch sehr überschaubare Mengen waren.

Damit hat die Trockenperiode nun bereits ihren zehnten Monat erreicht. Zuletzt im Juni des vergangenen Jahres hatten die Niederschläge den langjährigen Mittelwert deutlich überschritten. Lediglich der März hatte der trockenen Natur eine kurze Verschnaufpause gegönnt, indem er immerhin Normalniveau erreichte. Seit Jahresbeginn liegt das Regendefizit in Furtwangen nun bei rund 150 Litern pro Quadratmeter, nachdem im zweiten Halbjahr 2016 schon fast 500 Liter gefehlt hatten. Der Wasserstand der Bäche im Schwarzwald dokumentiert diese Trockenheit allenthalben.

Rund ein Drittel der April-Niederschläge ging in diesem Jahr als Schnee nieder. In den Morgenstunden des 26. April wurden an der Wetterstation zwölf Zentimeter Schnee gemessen. Bis zum Abend war die Schneedecke aber schon wieder auf sechs Zentimeter zusammengeschmolzen. Auffallend war, dass im Vorjahr exakt am gleichen Tag in Furtwangen auch Schnee gefallen war. Und zwar noch deutlich mehr: Am 26. April 2016 wurden an der Wetterstation sogar 36 Zentimeter gemessen – der höchste Wert, den es je im letzten Monatsdrittel gegeben hatte.

Eine Punktlandung machte in den vergangenen Wochen die Temperatur. Mit einem Durchschnittswert von 4,5 Grad entsprach der April exakt dem langjährigen Mittelwert, der sich aus den Messungen seit 1979 ergibt. Auch die Extremwerte waren unauffällig: Der 9. April war mit 19,5 Grad der wärmste Tag des Monats, der 20. April war mit minus 6,5 Grad der kälteste.

So tiefe Temperaturen sind um diese Jahreszeit nicht ungewöhnlich. Im Jahr 1991 zum Beispiel war es am 21. April minus neun Grad kalt. Temperaturen von minus sechs Grad kamen in Furtwangen sogar im Mai schon vor. Nachdem in diesem Frühjahr jedoch der März der wärmste seit Beginn der Messungen war, war die Vegetation in diesem Jahr ihrer Zeit erheblich voraus – was mancherorts zu erheblichen Frostschäden an den Pflanzen führte.

Kleiner Ausblick auf den Mai

Im Mai ist im langjährigen Mittel vor allem mit einem deutlichen Temperatursprung zu rechnen; gegenüber dem Vormonat wird es im Mittel um fast fünf Grad wärmer. Auf 9,3 Grad beläuft sich der langjährige Mittelwert. Extremwerte zwischen 27,5 Grad einerseits und minus 6,5 Grad andererseits wurden in den vergangenen Jahrzehnten um diese Jahreszeit gemessen. Die Sonneneinstrahlung – meteorologisch Globalstrahlung genannt – summiert sich im Mai im Mittel auf 145 Kilowattstunden pro Quadratmeter. Aber die möglichen Abweichungen sind leider groß.