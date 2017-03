Furtwangen Referendare treten an

Sechs neue Referendare haben zum zweiten Schulhalbjahr am Furtwanger Otto-Hahn-Gymnasium mit Realschule ihre Arbeit aufgenommen.

Im ersten Halbjahr sind die angehenden Lehrer bei Fachlehrern im Unterricht dabei. Im kommenden Schuljahr werden sie dann selbstständig unterrichten. Dabei betonten die neuen Referendare, dass sie sich auf ihre neue Aufgabe sehr freuen und am OHG sehr gut aufgenommen worden seien.

Fünf Referendare werden am Gymnasium unterrichten, eine Referendarin an der Realschule. Hanna Buck stammt aus Freiburg und hat an der pädagogischen Hochschule die Fächer Deutsch, bildende Kunst und Geschichte für die Realschule studiert.

Am Gymnasium unterrichtet Anja Hussong aus Stuttgart. Sie hat in Tübingen Deutsch und Ethik studiert. Aus dem Raum Freudenstadt stammt Tamara Gamerdinger, sie studierte in Konstanz Mathematik und Spanisch. Ebenfalls in Konstanz studiert haben die Referendare Kevin Dörr aus Konstanz (Deutsch und Englisch) sowie Andreas Bohnenberger aus Heilbronn (Französisch und Geschichte). Schließlich unterrichtet am Gymnasium noch Christian Vierling aus Sasbach bei Achern Musik, er hatte in Köln studiert.