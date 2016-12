Furtwangen Praktikum mit dem Lötkolben: Firma Siedle unterstützt Nachwuchsförderung

"Ich sehe darin meine berufliche Zukunft," ist sich Praktikant Max Kokulan sicher. Die Förderung bestärkt hier seine Begeisterung für Elektronik.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Furtwangen – Max Kokulan, 14-jähriger Schüler des Otto-Hahn-Gymnasiums, absolvierte bei der Firma Siedle in Furtwangen ein Praktikum und konnte in verschiedene elektronische Bereiche hineinschnuppern. Mathias Seeburg, stellvertretender Ausbildungsleiter bei Siedle, betreute Max Kokulan während des Praktikums und zeigte sich beeindruckt von dessen Neugier und Geschicklichkeit. Max startete sein Praktikum am Lötkolben.

Das Löten ist eine wichtige Fertigkeit für die Produktion von Leiterplatten, die in modernen elektronischen Geräten die Steuerungszentrale sind. Max lötete die Leiterplatte für ein elektronisches Mini-Klavier. Auf dem fertigen Instrument konnte er dann seine Musikalität unter Beweis stellen. Am 3D-Drucker erstellte Max Schlüsselanhänger für sich und seine Geschwister. Und im Siedle-Workshop machte er sich mit der Siedle-Technologie vertraut.

Das Praktikum hat ihn in seiner Begeisterung für Elektronik bestärkt. „Ich sehe darin meine berufliche Zukunft“, so Max. „Wer weiß, vielleicht führen mich meine Wege nach dem Schulabschluss wieder hierher zurück.“