Furtwangen Planspiel Kommunalpolitik: Schüler üben sich in demokratischen Prozessen

Politik „direkt vor der Haustür“ erleben die Neuntklässler des Furtwanger Otto-Hahn-Gymnasiums beim Planspiel Kommunalpolitik.

Eine etwas andere Gemeinderatssitzung fand im Furtwanger Bürgersaal statt. Bürgermeister Josef Herdner begrüßte dazu 25 junge Leute, Neuntklässler des Otto-Hahn-Gymnasiums.

Vinzenz Huzel von der Friedrich-Ebert-Stiftung betonte: „Wir brauchen junge Demokraten“, die Kommunalpolitik finde immerhin „direkt vor der Haustür“ statt. Rechtlich bindend sind die Ergebnisse der Sitzung nicht, doch werden einige der Ideen in weitere Verhandlungen aufgenommen, wie Bürgermeister Herdner betonte.

Die Schüler wurden auf die vier im Gemeinderat Furtwangen vertretenen Fraktionen aufgeteilt. Sie hatten Anfragen und Anträgen vorbereitet, die gerade junge Leute interessieren. Dabei wurde deutlich, dass die Stadt nicht auf alle Probleme Zugriff hat, dass oft Kompromisse und Gespräche erforderlich sind.

Zum Beispiel hatte die fiktive SPD-Fraktion den Antrag gestellt, Busse mit WLAN auszustatten. In der Diskussion wurde deutlich, dass sich WLAN für die kurzen Strecken des Bürgerbusses kaum lohnt und dass die Stadt auf private Busunternehmen keinen Einfluss hat. Dennoch: Bürgermeister Josef Herdner verwies auf den Nahverkehrsplan, der derzeit in Arbeit ist, und versprach, dort das Thema zur Sprache zu bringen. Auch die Einrichtung von Buslinien nach Rohrbach, Hammereisenbach und Urach an den Wochenenden, ein Antrag der UL-Fraktion, wird im Rahmen des Nahverkehrsplanes weiter verfolgt.

Das städtische Schwimmbad um einige Attraktionen zu bereichern, beantragte die CDU-Fraktion. Die jungen Leute kalkulierten mit 50 000 Euro für den Bau von zwei Sprungtürmen und einem Bolzplatz und wollten für diese Vorhaben die EGT-Dividenden verwendet wissen. In der Diskussion wurde klar, dass das Schwimmbad schon ziemlich zugebaut ist. Da das Bad vom Verein betrieben wird, müsste auch dieser ins Gespräch einbezogen werden.

Eine ganze Reihe von Fragen hatte die FWV-Fraktion zur Sanierung des Otto-Hahn-Gymnasiums. Bürgermeister Josef Herdner und Kämmerer Franz Kleiser erläuterten die Projektschritte und die Kosten, die sich auf 18 Millionen Euro summieren werden, verteilt auf mehrere Jahre. Die Anfrage nach dem Umzug der Hauptschule zum Otto-Hahn-Gymnasium kann nach Auskunft von Bürgermeister Herdner erst geklärt werden, wenn die Sanierung abgeschlossen ist. Ein Fußball- und Football-Platz stand auf der Wunschliste der jungen Leute, die sich außerdem mit der Neugestaltung des Stadtgartens und dem Ausbau der Breitbandversorgung befasst hatten.

Seit 2009 macht die Friedrich-Ebert-Stiftung Schülern in ihrem Planspiel Kommunalpolitik mit der Politik in den Kommunen vertraut. In Furtwangen fand das Planspiel im Fach Gemeinschaftskunde zum ersten Mal statt, die Klasse neun des Otto-Hahn-Gymnasiums mit ihrem Lehrer Felix Göbel beteiligte sich. Die Schüler besuchten eine Sitzung des Gemeinderates und bereiteten ihre eigene Sitzung in Gesprächen mit Vertretern aller Fraktionen vor.