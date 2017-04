Furtwangen Palmen erinnern an Einzug in Jerusalem

Die Katholiken im Bregtal feiern in den verschiedenen Pfarrgemeinden den Palmsonntag.

Die Katholiken im Bregtal feiern in den verschiedenen Pfarrgemeinden den Palmsonntag mit einer Prozession in die Kirche, teils schon bei der Vorabendmesse am Samstag. Dabei werden zuvor die Palmen gesegnet, wobei vor allem auch die Erstkommunikanten regelmäßig große und aufwändige Palmen herstellen und diese dann auch stolz bei der Prozession in die Kirche tragen. In Furtwangen St. Cyriak sind es in diesem Jahr 22 Erstkommunikanten. Ein großer Teil von ihnen war auch am Palmsonntag zum Kindergarten Maria Goretti in der Lindenstraße gekommen. Hier segnete Pfarrer Bernhard Eichkorn die Palmen und auch die Palmbüschel der Gläubigen, bevor man in die Kirche zog (Bild). Parallel fand ein Kindergottesdienst in der Kreuzkapelle statt, zum Ende des Gottesdienstes kamen die Kinder in die Kirche und sangen das Lied vom Einzug in Jerusalem. Bild: Stefan Heimpel