Furtwangen Oster-Basteleien helfen Kindern im fernen Venezuela

Neukircher Schüler sammeln Spenden für Kinder in Las Torres.

Furtwangen (sh) Ostereier in allen möglichen Farben gibt es am Donnerstag, 6. April, für die Bürger in Neukirch: dann sind die Neukircher Schüler wieder mit Ostereiern zu Gunsten des Kinderzentrums in Las Torres in Venezuela unterwegs.

Jedes Jahr gibt es in Neukirch zwei Aktionen für Las Torres, zum einen der Verkauf von Bastelartikeln zu Weihnachten, zum anderen mit den Ostereiern. Am Donnerstag sind dann ab 14.30 Uhr mehrere Gruppen von Schülern, begleitet von Lehrern und Eltern, in Neukirch unterwegs von Haus zu Haus. Dabei wird man, wie schon in den vergangenen Jahren, die Eier nicht verkaufen, sondern gegen eine Spende verschenken. Darüber hinaus haben die Kinder wieder in ihrer speziellen Las-Torres-Unterrichtsstunde jede Woche eifrig gebastelt.

In diesem Jahr sind es kleine Osterhasen aus Papier, die beispielsweise mit Schokoladen-Eiern gefüllt werden können. Nicht zuletzt gehört jedes Jahr ein Las-Torres-Tag zu diesem Programm. Auch in diesem Schuljahr haben sich die Schüler aller Klassen an einem Tag mit der Lebenssituation der Kinder in Venezuela auseinandergesetzt, denen sie mit ihren Aktionen helfen wollen. Die ersten beiden Klassen beschäftigten sich mit der Stadt Caracas in Venezuela und ihrer Umwelt. Wichtige Information für diese Kinder war auch die Möglichkeit des fairen Handels mit diesen Regionen. Schließlich bastelten sie auch gemeinsam Sorgen-Püppchen nach dem Beispiel aus Venezuela, denen sie dann ihre eigenen Sorgen anvertrauen können.

Um die Sorgen von Kindern ging es auch bei der 3. und 4. Klasse. Allerdings wurde versucht, den Kindern deutlich zu machen, wie unterschiedlich die Sorgen im Wohlstandsland Deutschland und in Furtwangen im Vergleich zu Venezuela sind.