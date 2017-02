Furtwangen Odin Jäger verlässt überraschend Gemeinderat Furtwangen

Georg Herth übernimmt das Mandat zum 1. März.

Furtwangen (li) Odin Jäger (Freie Wähler) gibt zum 28. Februar sein Amt als Gemeinderat auf. Sein Nachfolger ist Georg Herth. Das genehmigte der Gemeinderat. Am Dienstagabend gab Bürgermeister Josef Herdner in öffentlicher Sitzung des Rates bekannt, dass ihn Odin Jäger Mitte Dezember darum bat, aus all seinen Funktionen und Ämtern in der Gemeinde entlassen zu werden. Gemäß Gemeindeordnung kann ein Bürger dies aus wichtigen Grund verlangen. Dieser Grund, so Herdner, liege vor, zumal Jäger seit dem Jahr 2004 dem Gemeinderat angehört.

Scheidet ein Ratsmitglied aus, so rückt die nächste Ersatzperson nach. Aufgrund des Ergebnisses der Gemeinderatswahl 2014 wäre dies Christoph Müller. Müller hat dies aber in einem Brief an Herdner abgelehnt. Er begründete dies, so Herdner, mit seiner privaten und geschäftlichen Situation. So betonte Müller, dass er selbstständig halbjährlich außerhalb von Furtwangen tätig sowie im landwirtschaftlichen Familienbetrieb eingespannt sei. Herdner erklärte, dass auch hier ein triftiger Grund vorliege, das Amt abzulehnen.

Nächster in der Reihe ist Georg Herth, der ebenfalls 2014 kandidierte. Herth erklärte sich bereit, das Amt anzunehmen. Er wird alle Funktionen übernehmen, die Jäger innehat. Der Gemeinderat beschloss einstimmig, dass er am 1. März in den Gemeinderat nachrücken wird. Herdner lobte das Engagement von Odin Jäger und übergab eine städtische Auszeichnung sowie ein Präsent.