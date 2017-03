Furtwangen Ökumene in der Passionszeit

Ökumene in der Passionszeit

Sechs Furtwanger Gemeinden arbeiten in Bibelwochen an Interpretation.

Furtwangen – In der Zeit vor Ostern finden wieder ökumenische Bibelwochen statt. Es nehmen sechs unterschiedlich ausgerichtete christliche Gemeinden an dieser Veranstaltungsreihe teil. Jede gestaltet einen Abend zu einem Bibeltext, dieses Jahr aus dem Matthäusevangelium. Auftakt ist am Montag, 6. März. Den Abschluss bildet ein gemeinsamer Gottesdienst.

Folgende Themen sind vorgesehen: Montag, 6. März: „Die Weisen aus dem Morgenland“ (Matthäus 2, 1–12) mit Lutz Bauer von der evangelischen Kirche. Donnerstag, 9. März: „Vergebung – Der Schalksknecht“ (Matthäus 18, 23–25) mit Angela und Helmut Klein von der freien Christengemeinde. Dienstag, 14. März: „Anfrage von Johannes dem Täufer“ (Matthäus 11, 2–15 und 28–30) mit Joachim Sohn von der altkatholischen Kirche. Donnerstag, 16. März: „Der sinkende Petrus am See“ (Matthäus 14, 22–33) mit Res Grob von der freien evangelischen Gemeinde. Montag, 20. März: „Die Seligpreisungen“ (Matthäus 5, 3–12) mit Michael Schlegel von der katholischen Kirche. Dienstag, 21. März: „Vom Weltgericht“ (Matthäus 25, 31–46) mit Hans-Dieter Zöphel von der neuapostolischen Kirche. Freitag, 24. März: Abschlussgottesdienst mit dem Thema „Jesu Kreuzigung und Tod“ (Matthäus 27, 45–54 und 28, 1–15). Die Veranstaltungen finden im evangelischen Gemeindehaus in der Baumannstraße 37, der Abschlussgottesdienst in der evangelischen Kirche statt, Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr.